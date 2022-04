Scoppia il caos a Uomini e Donne, Relazione clandestina tra Luca e Veronica, smascherati i due tronisti, Maria è furiosa

A Uomini e Donne le storie si intrecciano tra loro, creando delle dinamiche che appassionano il pubblico, sempre in cerca dell’amore vero. Adesso a donarci il prossimo scoop potrebbero essere i due tronisti del trono classico, Veronica e Luca, che stanno dimostrando di avere una simpatia sospetta l’uno per l’altra. Negli ultimi anni ci siamo abituati a vedere i giovani protagonisti del dating show stringere legami molto forti. Del resto, si ritrovano ad affrontare le medesime situazioni: tra corteggiatori arrabbiati, critiche del pubblico, indecisione crescente e tempi limitati.

E’ normale che i tronisti cerchino di supportarsi a vicenda e sono nate delle amicizie molto belle a Uomini e Donne. Ma un amore tra i due tronisti non lo abbiamo mai visto, e sicuramente potrebbe essere uno scoop realmente interessante. La redazione del programma di Maria De Filippi tenta in tutti i modi di tenere le storie d’amore sotto gli occhi delle telecamere, per mostrare al pubblico ogni movimento. Per questo, i suoi protagonisti non possono vedersi né sentirsi al di fuori dello show, pena l’esclusione dallo stesso. Ma a volte qualcosa sfugge agli occhi della attenta produzione.

Si dice che Luca e Veronica si sentano e stiano sviluppando una sintonia sempre più profonda. I due potrebbero passare molto tempo insieme e lontani da sguardi indiscreti, dal momento che alloggiano nello stesso residence. I telespettatori di Uomini e Donne stanno cominciando a nutrire seri dubbi sul loro legame. Del resto, Luca sembrava vicino ad una scelta quando è arrivata la nuova tronista e da quel momento sembra stia prendendo ancora del tempo. Non solo, i due hanno entrambi un carattere molto forte e sembrano perfetti insieme. Ma questa relazione esiste o è soltanto una fantasia?

Per il momento, i diretti interessati hanno negato ogni cosa. Luca e Veronica infatti hanno affermato di essere uniti da una splendida amicizia, e di non far altro che supportarsi a vicenda in questo particolare percorso. Ovviamente i due non potrebbero ammettere di avere una relazione clandestina. Ma ogni nodo viene al suo pettine, e il tempo ci farà scoprire se le supposizioni del pubblico risulteranno veritiere. Intanto continuiamo a tenere gli occhi aperti sulla coppia. Ma non troppo, perché ultimamente a Uomini e Donne a fare la protagonista è Ida Platano, soprattutto da quando Riccardo è tornato in gioco.

Questo sembra essere l’argomento più popolare. I due sembrano aver ritrovato la loro complicità, ma Riccardo vuole incontrare e conoscere altre dame, non essendo affatto certo che Ida possa essere la donna della sua vita. Intanto, lei ha già gli occhi a cuoricino e siamo tutti concordi sul fatto che non sta aspettando altro che un’uscita con l’uomo che le ha rubato il cuore. Una dinamica che sta già facendo appassionare i telespettatori di Uomini e Donne, ma anche la stessa Maria De Filippi e Gianni Sperti, curiosi di vedere come le cose andranno a finire. Se son rose, fioriranno.

