Scoppia la guerra a Mediaset, litigio in diretta finisce male. “Fate orrore”. Famoso programma a rischio chiusura

Nella puntata andata in onda ieri sera di Dritto e Rovescio su Mediaset si è assistito a un litigio senza mezzi termini che ha lasciato il pubblico inorridito. Il talk è un approfondimento giornalistico di Retequattro, prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma, l’attualità politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti. E se si parla dell’Italia e dei problemi che stiamo attraversando in questo periodo, non si può non volgere lo sguardo anche all’Europa e alla situazione che si sta delineando in Ucraina e che ci preoccupa ogni giorno di più.

Dopo due anni passati a combattere una pandemia abbiamo ironizzato dicendo che avremmo salvato il mondo restando seduti sul divano, a differenza dei nostri nonni, costretti ad andare in guerra. Ma mai guerra è stata così vicina per la nuova generazione, che potrebbe pentirsi dell’ironia utilizzata. Nello show di Mediaset si è affrontato questo argomento ma anche temi più interni alla nostra bella penisola, come il referendum sulla riforma della giustizia e il rincaro bollette. Ma, come accade ormai da due anni a questa parte su ogni canale televisivo, grande attenzione si è data al Covid-19.

E’ il virus l’argomento che ha diviso maggiormente l’opinione pubblica in Italia. I danni della pandemia non sono stati soltanto fisici o economici. Il coronavirus ha ucciso i nostri parenti più prossimi, ha chiuso le nostre attività, ma soprattutto ci ha messo gli uni contro gli altri. Sono lontani i tempi in cui, affacciati ai balconi, cantavamo “abbracciame chiu fort”. Oggi, quando l’argomento viene tirato in ballo, non si fa altro che litigare. Ed è quello che è accaduto anche nella trasmissione Mediaset, dove i toni si sono accesi al punto di inorridire i telespettatori, che hanno fatto sentire il loro disgusto tramite i canali social.

Ma vediamo cosa è accaduto nello specifico. Oggetto della discussione è stato il super green pass: sull’argomento sono intervenuti Giuseppe Cruciani, conduttore di La Zanzara, Pietro Senaldi, direttore di Libero e Elisabetta Gualmini, europarlamentare del Pd. Il primo si è detto totalmente contro la carta verde, scatenando il litigio in diretta Mediaset. A suo dire, non è giusto che la minoranza non vaccinata non venga tutelata in alcun modo dallo Stato, secondo i principi che da sempre la sinistra persegue. I no vax si ritrovano a perdere uno stipendio, a essere esclusi dalla vita sociale, a non poter praticare lo sport.

Senza il super green pass, difatti, risulta impossibile anche prendere un mezzo di trasporto. Di parere contrario sono stati Senaldi e Gualmini. Il direttore di Libero è sbottato con un “Ma chi se ne importa”. Mentre l’europarlamentare del Pd ha invitato i no vax a muoversi a piedi. Insomma, un menefreghismo che ha subito provocato la reazione del pubblico Mediaset, che oggi ha una grande arma per far sentire il proprio parere: i social. “Tanta merda messa insieme non l’avevo mai vista. Fate orrore” è solo uno dei commenti apparsi davanti le sgradevoli affermazioni dei due ospiti di Dritto e Rovescio.

