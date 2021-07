scoppia-la-passione-tra-diletta-leotta-e-can-yaman:-le-foto-dei-baci-bollenti

Quando la passione è incontenibile non c’è nulla che possa fermare i bollenti spiriti di due innamorati, non stupisce quindi che Diletta Leotta e Can Yaman si siano lasciati trascinare dal momento, come dimostrano le foto pubblicate sul settimanale Chi, dove la coppia si scambia baci appassionati e si diverte a scherzare e scambiarsi effusioni a bordo di una lussuosa barca.

La passione al largo della Turchia

Baci, risate, abbracci e sguardi innamorati ecco quello che si vede guardando le foto in cui il volto di DAZN e l’attore si concedono momenti di intimità in mezzo al mare, cullati dalle onde e rilassati come una qualsiasi coppia di vacanzieri. I due si trovano in Turchia, terra natia del sex symbol del momento, dove sono avvenute anche le presentazioni ufficiali con la famiglia, con tanto di cena al ristorante e qualcuno aveva avvistato anche una lite. Tra Can e Diletta, quindi, sembra che l’ombra della crisi annunciata qualche mese fa sia completamente scomparsa: tra carezze, effusioni e qualche abbraccio un po’ più caloroso, non sembra che ci siano problemi di alcun genere e qualora ci fossero stati, i due abbiano trovato il modo di fare subito pace.

I dubbi sulla storia d’amore

Dopo questi scatti che hanno colto la coppia alla sprovvista, ignara di essere tenuta sott’occhio dai fotografi pronti ad immortalarli in qualsiasi momento, anche i più scettici potrebbero dover fare qualche passo indietro in merito alla questione della finta storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta. I dubbi, all’inizio della frequentazione, non erano certamente da sottovalutare: tra foto ritoccate, servizi fotografici organizzati e presunti flirt della giornalista sportiva con altri uomini, nel mentre della relazione, la veridicità di questo rapporto era messa a dura prova. Anche la proposta di matrimonio, poi saltata, aveva suscitato i dubbi dei fan e, infatti, le remore nei confronti della coppia non sono mancate, tanto che l’attore per un periodo aveva deciso di allontanarsi dai social e, anche in quel caso, da parte della conduttrice non c’era stato alcun commento che potesse spiegare la decisione. Finzione o meno, quindi, adesso i due appaiono più complici che mai, sarà il preludio di una prossima luna di miele?