scuola-di-cucina-d’altri-tempi-al-campo-rosso

Alle porte della primavera e con le festività pasquali a un tiro di schioppo un mese, le aziende agrituristiche dell’alto Bidente stanno programmando l’avvio della stagione turistica. Tra le tante proposte quelle, originali, dell’agriturismo Campo Rosso di Civitella gestito dall’agrichef di Campagna Amica Katia Sandri (nella foto). “Proponiamo una una scuola di cucina d’altri tempi, per scoprire come cucinare – precisa – partendo dalle erbe, dalle uova e da ciò che la natura ci offre in campagna. Una mattinata diversa dal solito, un occasione ricreativa e didattica per godere del piacere della manualità e della condivisione”.

La lezione comincia con una passeggiata nei campi alla raccolta delle erbe spontanee o nell’orto per le verdure, si passa dal pollaio per la raccolta delle uova e si va in cucina per la preparazione. Al termine si pranza tutti insieme, anche con prodotti tipici locali, vino della casa e dessert (prezzi: adulti 60 euro incluso pranzo; bambini da 3 a 6 anni accompagnati da un genitore 15 euro; bambini da 7 a 12 anni 30 euro; sconti ai gruppi).

“A partire da aprile – aggiunge Katia Sandri – organizziamo la ‘Cena con la storia’, in collaborazione con gli studenti dell’Università di Bologna di Scienza e cultura della gastronomia e i gruppi di rievocazione storica Teuta Nertobacos e Bestia nera Cà Giberti Sidro. Una tavola imbandita che ci farà esplorare i gusti alimentari di diverse epoche storiche. Il via sabato 1 aprile con la nostra tavola che ci trasporterà ai tempi dei Romani e dei Galli con le pietanze che consumavano. Durante la cena – conclude – verranno illustrate abitudini e alimenti simbolici di allora”. Info e prenotazioni: tel. e Whatsapp 380.5142609, info @agriturismocamporosso.com.

o. b.

