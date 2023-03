scuole-montane-e-cambio-docenti

Nelle scuole di Montecopiolo abbiamo spesso insegnanti precari che cambiano ogni anno. Per chi si trova male con qualche professore c’è la possibilità di ripartire da zero ogni anno. Ma per molti crea un notevole disagio abituarsi ai diversi metodi didattici: gli insegnanti diventano un appoggio morale e psicologico. Si potrebbe invogliare loro a restare in affitto a prezzi ridotti oppure assumendoli con metodi differenti. I comuni di montagna sono una realtà diversa da altri della Provincia.

1 M Villagrande

Montecopiolo

Vito Califano