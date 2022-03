sdgs-festival:-i-giovani-si-aspettano-dalla-scuola-una-guida-verso-i-lavori-del-futuro

La sostenibilità ambientale ha bisogno dei giovani e i giovani hanno bisogno di strumenti per comprenderla e metterla in pratica. Una necessità sempre più sentita tra gli studenti, che chiedono alla scuola di essere guidati per una maggiore comprensione dei ruoli più richiesti nel mercato del lavoro e delle professioni del futuro, rimarcando l’esigenza che le istituzioni scendano in campo, perché i semplici mezzi di informazione non bastano più.

Questo è il quadro che emerge da un sondaggio che ha coinvolto 508 studenti nel corso del SDGs Festival conclusosi il 24 febbraio dopo una tre giorni alla quale hanno partecipato da tutta Italia oltre 15 mila studenti e 1.500 insegnanti.

Quest’anno alla sua prima edizione prima edizione, l’SDGs Festival, promosso dalla Società Benefit Civicamente, il cui scopo è produrre un impatto positivo sul mondo della scuola, che attraverso la sua piattaforma EducazioneDigitale.it, ha realizzato talk, dibattiti e live show con la partecipazione di alcune delle più importanti aziende italiane in uno scambio interattivo molto efficace tra mondo della scuola e mondo del lavoro.

Al sondaggio hanno partecipato soprattutto studenti iscritti a licei (54%), seguiti da istituti tecnici (22%), istituti professionali (16%) e infine scuole di primo grado (7,5%), provenienti in prevalenza da Lombardia, Lazio, Piemonte, Sicilia e Calabria.

Le risposte degli studenti evidenziano come la sostenibilità si faccia sempre più spazio tra gli ambiti di interesse, reclamando un proprio posto tra i settori tradizionali. Alla domanda “In quale contesto lavorativo ti vedi nel prossimo futuro”, i partecipanti hanno infatti risposto collocando la sostenibilità (14,4%) dopo l’ambito umanistico (37,4%), tecnico-scientifico (35,2%), della comunicazione (28,9%) e medico-diagnostico (25,2%).

I giovani ritengono, inoltre, che la scuola possa giocare un ruolo centrale sia nel fare cultura sulle tematiche ambientali (il 46,7% degli intervistati ritiene sia importante parlare di ambiente e crisi climatica prima di tutto a scuola) sia nel fornire loro una guida più pratica tra le nuove professioni del futuro. Alla domanda: “In che modo allora la scuola dovrebbe guidare gli studenti, in ottica di orientamento alle professioni del futuro?” i partecipanti hanno evidenziato la responsabilità degli istituti nell’aiutarli a individuare i ruoli più richiesti dal mercato del lavoro (38,9%), nel metterli in contatto con le aziende del territorio (34%) e nell’orientamento specifico ai lavori della sostenibilità (27%).

Infine, in relazione al problema del cambiamento climatico i giovani hanno espresso la loro sensazione di impotenza (59,6%) e indifferenza (13,7%), ma un quarto di loro (26,7%) ha manifestato ottimismo per la risoluzione della crisi. Sul proprio ruolo nell’affrontare tale situazione, gli studenti si sentono inascoltati (53,7%) e presi in considerazione solo quando ricorrono a forme di protesta come la manifestazione (37%). Anche in questo caso, per, una nicchia (9,3%) si ritiene soddisfatta dell’ascolto da parte delle istituzioni.

Nel corso del Festival SDGs sono intervenute diverse società per illustrare le numerose opportunità offerte dalla green economy, percorribili anche seguendo discipline più classiche. Dati e studi come quello di Symbola, riportato da Matteo Di Castelnuovo (Università Bocconi), hanno rimarcato la forte diffusione dei green jobs in Italia, stimati in circa 3 milioni di posti di lavoro attuali e con un fabbisogno di professionisti con competenze green pari al 38% da qui al 2025.

