Con l’arrivo dell’estate le sedute outdoor diventano protagoniste di terrazze, giardini e dehor. Nascono vere e proprie oasi di relax dove ogni elemento è curato con cura all’insegna del comfort e del design. Atmosfere che ci trasportano nel pieno della bella stagione per godere ogni attimo di bellezza.

Progetto Verande di Dimorestudio

Progetto Verande sono gli arredi outdoor di Dimorestudio, fondata dal duo creativo Britt Moran ed Emiliano Salci, che rievocano atmosfere retrò. Strutture leggere ed eteree in tondino di ferro curvato e verniciati, con cuscini in poliuretano espanso, rivestiti da ricercati tessuti della collezione Dimore.

Panama di Talenti

Talenti propone la collezione Panama di Ludovica + Roberta Palomba, nata dal desiderio di rievocare l’ondeggiare delle palme mosse dalla brezza marina e la levigatezza delle pietre modellate dall’acqua. Si innescano giochi di luce e ombre grazie alle ampie forme delle linee delle corde intrecciate e attraversate dai raggi del sole.

Round disegnata da Christophe Pillet per Emu

Semplicità, equilibrio ed eleganza sono i tratti distintivi della collezione Round disegnata da Christophe Pillet per Emu. Oggetti contemporanei dove i materiali sono abbinati all’innovativa tecnica dell’imbutitura, in cui la lamiera viene compressa tra due stampi in acciaio creando forme tridimensionali.

Miramar di Francesco Rota per Paola Lenti

Per il massimo comfort Miramar, realizzata con l’innovativo materiale Diade, disegnata da Francesco Rota per Paola Lenti. Si tratta di una sdraio rivestita con tessuto Maris, e con schienale regolabile in quattro posizioni oltre alla posizione di riposo grazie alle grandi ruote che ne facilitano lo spostamento.

Wave di Paola Lenti

La Chaise longue Wave di Paola Lenti, dalla forma sinuosa e reclinabile, rende ogni ambiente elegante per un perfetto relax. La struttura è in acciaio trattato con cataforesi e verniciato poliestere mentre il rivestimento fisso è realizzato in corda Rope monocolore o bicolore intrecciata a mano.