“se-abbiamo-fatto-l’amore-per-la-prima-volta?”,-rispondono-giulia-stabile-e-sangiovanni-dopo-amici

Giulia Stabile e Sangiovanni di Amici20 sono la coppia dell’anno: giovani, innamorati e pronti ad accogliere il successo a piene mani. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair i due hanno ripercorso i momenti più difficili della loro adolescenza, parlando anche del sentimento che è nato tra loro durante il talent show di Canale 5 che li ha visti trionfare insieme.

L’amore per la prima volta

Un amore davvero puro quello che è sbocciato tra i due giovani talenti, la ballerina vincitrice e il cantante fenomeno del momento, un amore che nasce prima ancora dall’amicizia, come racconta Sangiovanni: “Lei ha iniziato a volermi bene prima che a desiderarmi”. Ed è proprio così, in maniera graduale, che pian piano i due hanno capito di piacersi, nonostante Giulia ha rivelato di aver notato il suo Sangio ai provini, prima ancora di poter entrare nello show, ma una volta entrati: “Un giorno che lo sapevo in camera a riposare mi sono sdraiata accanto a lui e ci siamo guardati, avvicinati sempre di più, ho sentito in pancia un solletico e, mentre le labbra si toccavano piano piano, mi sono come sollevata da terra”. Eppure, nonostante siano così presi l’uno dall’altra non c’è stata ancora un prima volta insieme: “Fare l’amore per la prima volta? Vuol dire essere una cosa sola. Ma a noi non è ancora successo”. Anche se, i due, sono stati di recente beccati a scambiarsi effusioni in spiaggia, durante un servizio fotografico.

Il supporto di Sangiovanni a Giulia

I due hanno più volte parlato di come si sono innamorati, anche nell’intervista che li ha visti insieme a Verissimo, poco dopo la fine del talent, Giulia e Sangiovanni mano nella mano, hanno parlato delle emozioni vissute insieme. Intervistata da Mara Venier a Domenica In, la ballerina ha poi rivelato che grazie al supporto del cantante è riuscita a superare molte insicurezze: “Mi sono sempre guardata allo specchio e non mi sono mai vista bella. Sangiovanni mi ha aiutato tantissimo a crescere, mi ha consigliato di guardarmi allo specchio e riuscire ad accettarmi. Tutti quanti possiamo essere apprezzati da qualcuno”.