se-fosse-michael-b.-jordan-il-prossimo-superman?

J. J. Abrams e Ta-Nehisi Coates starebbero lavorando a un film con il primo Uomo d’acciaio black della storia. E l’attore e regista di Creed 3 sarebbe il più papabile per interpretarlo

Ormai è ufficiale: dopo la serie The Falcon and the Winter Soldier, nell’universo del Marvel Cinematic Universe è stato introdotto il primo Capitan America afroamericano, Sam Wilson interpretato da Anthony Mackie. Una novità attesa da tempo che potrebbe non rimanere isolata nel mondo dei cinecomics: da qualche tempo, infatti, si rincorrono voci secondo le quali anche Dc Comics vorrebbe introdurre un supereroe black, anzi il supereroe per eccellenza: Superman. Il mega-produttore J. J. Abrams e lo scrittore Ta-Nehisi Coates, già autore dei fumetti di Black Panther, starebbero lavorando a un film sull’Uomo d’acciaio il cui protagonista sarà un attore nero. Il favorito in lizza? Michael B. Jordan.

Distintosi di recente nella saga sequel di Rocky, Creed (di cui dirigerà il terzo capitolo in uscita a novembre 2022), tornerà a giorni sugli schermi con Senza rimorso, il nuovo action thriller di Stefano Sollima al debutto su Amazon Prime Video il 30 aprile. Nel frattempo, ovviamente, sta valutando altri ruoli e, invece di negare del tutto le indiscrezioni, si dice aperto alla possibilità di indossare il mantello del kriptoniano: “Apprezzo molto quando le persone pensano a me per questi ruoli. Non ho molto altro da dire al momento, anche se lo trovo davvero molto lusinghiero”, ha detto Michael B. Jordan, aggiungendo la sua opinione sulla versione nera del supereroe per antonomasia. “Se davvero si andrà in quella direzione, chiunque prendano sarà una cosa molto interessante da vedere”.

Le probabilità che il suo sia uno dei nomi più papabili per questa nuova svolta nella saga di Superman sono molto alte. Innanzitutto ha già familiarità con il mondo dei film supereroistici, avendo interpretato l’antagonista Killmonger in Black Panther diretto da Ryan Cooger. Con lo stesso regista sta lavorando anche al film Wrong Answer, scritto da Ta-Nehisi Coates. Insomma, il cerchio si stringe e, se davvero Dc metterà in produzione una storia di questo genere, pochi altri meglio di Michael B. Jordan potrebbero dargli lustro.