Se hai ancora questa moneta da 1 centesimo hai fatto bingo! | Il valore è scioccante

Nelle nostre tasche dei jeans, dei cappotti, nelle borse e nelle insenature della macchina vanno a finire moltissime monete. Quando paghiamo o riceviamo il resto non prestiamo molta attenzione a come siano fatte, eppure ci potrebbe far diventare ricchi! Esiste infatti una moneta da 1 centesimo di inestimabile valore: ecco il perchè e quanto vale

Sui soldi viene riportato il loro valore effettivo ma attenzione non per tutte le monete è sempre così! Infatti ci sono milioni di appassionati e collezionisti, che in battute d’asta o su internet, cercano di scovare quelle più rare e particolare. Il motivo? Semplice, il loro valore può arrivare a cifre esorbitanti.

Queste vere e proprie ‘pepite d’oro’ potrebbero essere già in nostro possesso ed esserne completamente all’oscuro. Alcune di queste monete valgono delle fortune e nello specifico ce n’è una da 1 centesimo che vale 10 mila volte di più.

La sua rarità è data da un dettaglio insolito, che avremmo potuto tenere in mano ma non averci fatto caso. Queste particolarità sono date da difetti di conio, o da monete di una serie commemorativa di un determinato Paese dell’Unione Europea, rendendole così quasi uniche nel loro genere. In questo caso specifico è stato messo in vendita questo prezioso 1 centesimo dal valore clamoroso.

Ecco com’è fatta e quanto vale questa moneta insolita

Come sappiamo tutti dal 1 gennaio 2018 la Zecca ha deciso di non coniare più le monete da 1 e 2 centesimi. Piano piano quindi sono scomparse dai nostri portafogli ma in circolazione ne sono rimaste tantissime. Quante? Quasi 7 miliardi! I tanto odiati ramini, potrebbero in questo caso però valere un patrimonio.

Se svuotassimo i salvadanai, le borse o cercassimo all’interno dell’automobile ne ritroveremmo tantissimi e basterebbe trovarne uno in particolare per fare bingo! Ebbene come è stato anticipato all’inizio, non si tratta di una semplice moneta da 1 centesimo di euro, bensì di un autentico bottino. L’oggetto non deve avere il solito color rame ma un bel color ottone come quello dei 10 centesimi.

Questa sua caratteristica è data da un difetto di conio, ossia da un difetto di fabbrica involontario. In questo caso il colore del tondello è diverso rispetto alla consuetudine, trasformandosi così in un pregio per chi se ne intende.

Adesso veniamo al bello: sapete quanto vale? Il rivenditore ha deciso di cederne la proprietà al prezzo di 99.000,00! Una cifra clamorosa paragonabile ad una vera e proprio pensione di lusso!

L’articolo Se hai ancora questa moneta da 1 centesimo hai fatto bingo! | Il valore è scioccante proviene da Political24.