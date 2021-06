Se non ti inginocchi contro il razzismo dovresti spiegare perché

Si può anche evitare il gesto lanciato da Colin Kaepernick, in fondo di ipocrisia se ne vede tanta anche fra campioni di genuflessione. Ma se questa è la decisione, dovresti avere il coraggio di dire perché l’hai presa

Di tutta la penosa vicenda dell’inginocchiamento dell’Italia in supporto al movimento Black Lives Matter rimane irrisolta l’unica, vera questione che conta. Manca infatti una risposta chiara sul cuore della polemica che ha ormai esaurito ogni repertorio, dal vaudeville del “nazismo” di Giorgio Chiellini alla demenzialità di fare una cosa in cui evidentemente non si crede per solidarietà non contro chi viene ammazzato per strada o discriminato ogni giorno ma con gli avversari. In un riflesso pavloviano tipico della miglior indifferenza del nostro Paese.

Se, come ha spiegato con una frase degna di un film di Woody Allen il responsabile della comunicazione della Figc, Paolo Corbi, “la squadra si inginocchierà per solidarietà con gli avversari, non per la campagna in sé, che non condividiamo” bisognerebbe allora chiedere ufficialmente ai giocatori, ancora prima che alla federazione, la ragione esatta per cui non condividano il gesto battezzato ormai nel 2016 dal giocatore di football americano Colin Kaepernick e diventato simbolo planetario della battaglia contro il razzismo, a partire certo da una campagna specifica: quella sulla condizione di oggettiva segregazione in cui vivono le persone afroamericane negli Stati Uniti, obiettivo di abusi di ogni genere in ogni piega della propria esistenza.

Il punto non è infatti il gesto. Di gesti vuoti, dati per scontati e ripetuti per puro conformismo, ne è piena la nostra vita senza che nulla sia mai davvero cambiato. Lo sport sarà pure colmo di riti e simboli che nessuno contesta, come ha scritto qualcuno, eppure viviamo in un’epoca di profondo sommovimento valoriale in tutta la società: alla forma dovrebbe seguire la sostanza. Anzi, la sostanza di un convincimento dovrebbe anticipare la forma visto che le persone (audience, pubblico, consumatori, appassionati, follower) hanno imparato a distinguere chi ci crede davvero, in una battaglia o in un principio, e chi lo fa perché lo fanno gli altri.

Per cui si può anche evitare l’inginocchiamento, in fondo di ipocrisia se ne vede tanta anche fra campioni di genuflessione. È che se questa è la decisione, dovresti avere lo spessore e la dignità di spiegare decentemente perché non lo fai. Ogni posizione – escludendo ovviamente l’unica che non può far parte del dibattito, cioè dirsi deliberatamente razzisti, che immaginiamo non possa essere quella del gruppo di Mancini – può essere degna di rispetto se se lo guadagna argomentandosi bene. Chiellini e Corbi non hanno argomentato, così come Pessina, ma hanno strumentalizzato il gesto riducendolo a un minuetto fra avversari: “La linea è quella, la pensiamo tutti uguale” ha detto il centrocampista dell’Atalanta in conferenza stampa. Sì, ma cosa pensate? Qual è la linea? Non può essere quella di fare ciò che fanno gli altri senza credere in ciò che li porta in ginocchio, perché quella non è una linea, è il segnale di un grave problema di comprensione del mondo in cui viviamo: è un cortocircuito logico che trasforma gli Azzurri in tante oche Martine di Lorenz.

La Figc è poi tornata sul punto, tenendo una posizione a cui però manca sempre una gamba. La federazione “ritiene che l’imposizione di qualsivoglia comportamento rappresenti in sé una forma di prevaricazione e sostiene la scelta della squadra in occasione delle gare di Uefa Euro 2020, compresa quella con il Belgio di venerdì prossimo. Il giudizio sulla sensibilità di tutti i membri della Nazionale italiana in difesa dei diritti della persona umana è nel dna azzurro, come provano molteplici iniziative e dichiarazioni in tal senso, e non può essere subordinato all’adesione ad una, non l’unica, manifestazione di sostegno alla lotta anti-razzista”.

Di nuovo, mancano i contenuti (semmai esistano): quali sono le ragioni per non aderire a un’iniziativa di questo genere? Forse lo spogliatoio è diviso? Sarebbe coraggioso raccontarlo. Forse alcuni ritengono quell’inginocchiamento una pratica inutile e magari un po’ svuotata di senso o addirittura lontana? Confessare le proprie legittime divisioni, così evidentemente uscite prima della gara col Galles, sarebbe comunque meglio di questa melma indistinta in cui ci nascondiamo. E farebbe bene al dibattito, liberandolo da una parte dall’insopportabile cameratismo salviniano che tutto intende nascondere e dall’altra dalle pressioni talvolta altrettanto surreali di chi vorrebbe a tutti i costi che gli Azzurri si inginocchiassero, al punto da non tifare più per i propri colori.

Se un gruppo non aderisce in modo tanto palese a certi principi, almeno per come simboleggiati da un certo gesto, è inutile e forse dannoso costringerlo a compiere comunque un gesto per farci stare con la coscienza a posto. Se scendi in campo col lutto al braccio, sarebbe bene sapere chi è che stai ricordando. Se ti inginocchi, sarebbe il caso che tu sappia almeno per sommi capi cosa c’è dietro. Se non lo fai, dovresti spiegarmi cosa vuoi comunicarmi in alternativa, e avere il coraggio di farlo.

Su una gamba, saltellando o in ginocchio, è il messaggio che conta e quel messaggio non c’è (più). Almeno per come è stato violentato dalla pavidità di questi giorni. Inutile insistere oltre: continuare a chiedere a un gruppo di 25 ragazzi un gesto meccanico senza che ne condividano almeno i principi di fondo è il massimo dell’ipocrisia. Glielo raccontiamo quando tornano, più tardi possibile. L’appuntamento con la storia, anzi con quella storia, è andato ormai deserto.