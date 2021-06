se-possiedi-questi-oggetti-potresti-essere-ricco.-valgono-una-fortuna

Hai almeno uno di questi prodotti? Se così fosse non farteli rubare, valgono una fortuna. Scopriamo insieme quali sono gli oggetti di valore.

Quante volte vi è capitato di lasciare in soffitta o in uno scantinato alcuni oggetti della vostra infanzia di cui non sapete più cosa farne? Alcuni pezzi potrebbero essere invece la svolta, visto che determinati prodotti sono ancora oggi di valore.

Tra questi la bambola Molly McIntire “American Girl”, cresciuta durante la Seconda Guerra Mondiale e poi trasferita in America. Una di queste originale del 1986, anno della loro prima comparsa, è considerata un oggetto da collezione ed è stata venduta nel 2018 per $ 1.200 Le bambole Molly di anni diversi possono ancora valere più del loro valore originale.

Oggetti di valore, quali sono?

Un altro oggetto vintage considerato di valore sono gli ornamenti di Natale che con il passare del tempo diventano introvabili ed è per questo che le persone pagherebbero oro pur di averli. Questi potrebbero valere fino a mille dollari.

E poi ancora la lunchbox retrò, alcune costano $ 130, quella dei Beatles malconcia può valere circa $ 400. L’edizione rara dei libri di Harry Potter e la pietra filosofale, le stampe della prima con copertina rigida del libro del 1997. A quanto pare valgono tra i $ 40.000 e $ 55.000.

Vecchi microfoni, pezzi rari come il Neumann U-47 degli anni ’40 possono valere decine di migliaia di dollari, e uno su eBay è stato recentemente venduto per $ 9.999.

E poi ancora i boombox, uno dei migliori apparecchi musicali durante gli anni ottanta. Secondo Metro, un Boombox Ghetto Blaster retrò può vendere fino a $ 1.600.

Ma non finisce qui, anche i vecchi telefoni cellulari valgono una fortuna e su eBay ne è stato venduto uno a $ 500.

E voi avete qualcuno di questi oggetti di valore? Se li avete in soffitta o in altre parti di casa fate attenzione, pensate a quanto valgono e se avete intenzione di lasciarli lì o venderli. Potrebbe essere un ottimo affare e le occasioni nella vita non vanno mai perse.