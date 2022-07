SEA ed easyJet insieme per una maggiore sostenibilità degli aeroporti milanesi

Collaborare allo sviluppo di una gestione più efficiente e sostenibile delle operazioni aeroportuali negli scali milanesi. È l’obiettivo alla base della lettera d’intenti appena firmata da SEA, la società che gestisce gli aeroporti di Malpensa e Linate, e la compagnia aerea easyJet.

L’intesa, nata dalla consapevolezza che anche il trasporto aereo debba contribuire ad accelerare il processo di decarbonizzazione e che per raggiungere l’obiettivo di un volo a zero emissioni entro il 2050 richieda lo sforzo congiunto di tutta la filiera, definisce le aree su cui le due società lavoreranno insieme: l’impiego di SAF (carburanti sostenibili ndr), i requisiti infrastrutturali collegati alla propulsione a idrogeno, il miglioramento nella gestione e nel riciclo dei rifiuti, l’utilizzo a terra di mezzi a zero emissioni.

Sea e easyJet creeranno anche un gruppo di lavoro che si incontrerà regolarmente e monitorerà il progresso delle singole iniziative sviluppate nell’ambito della loro nuova partnership.

“La decarbonizzazione dell’aviazione rappresenta uno sforzo trasversale all’intero settore che tutte le parti coinvolte devono intraprendere in maniera congiunta – ha commentato Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia -. Aderendo alla campagna Race to Zero delle Nazioni Unite lo scorso anno, easyJet ha confermato il suo impegno di voler raggiungere le zero emissioni nette entro il 2050. La compagnia ha inoltre recentemente annunciato un target intermedio di riduzione delle emissioni di CO2 del 35% rispetto all’anno fiscale 2020, da raggiungere entro il 2035. L’accordo firmato con SEA dimostra la volontà di easyJet di voler ricercare continuamente modi per rendere le proprie operazioni sempre più sostenibili e di volerlo fare lavorando a stretto contatto con tutti i partner coinvolti”.

Armando Brunini, amministratore delegato di SEA, ha aggiunto: “SEA, da tempo impegnata nella tutela dell’ambiente, è consapevole che se si vuole centrare l’obiettivo di un trasporto aereo a emissioni zero entro il 2050, occorre accelerare le iniziative e moltiplicare le collaborazioni. Questo accordo con easyJet, prima compagnia aerea per voli e passeggeri a Malpensa, permetterà di fare un salto di qualità su vari fronti impattanti la sostenibilità ed in particolare sulla progressiva introduzione di carburanti sostenibili”.

Lo scorso anno la società SEA si è fatta promotrice della campagna “The Sky is Green” che prevede l’adozione di una serie di misure per raggiungere zero emissioni entro il 2030. Fra le altre quella dell’introduzione di una intera flotta di navette 100% elettriche sui piazzali di Milano Malpensa e Milano Linate, oltre all’avvio di progetti per la produzione e l’utilizzo dell’idrogeno verde negli aeroporti e lo sviluppo dei primi vertiporti in Italia, per veicoli a decollo e atterraggio verticale a zero emissioni.

