Sebrae abre inscrições para contratar analistas e assistente, com salário inicial de até R$ 4,7 mil

Inscrições seguem até dia 27 deste mês. As vagas são para Palmas e Dianópolis. Sebrae abre processo seletivo para contratar analistas e assistente no Tocantins

Divulgação/Sebrae

O Sebrae Tocantins está com inscrições abertas para selecionar profissionais de nível médio e superior. As vagas são para as unidades de Palmas e Dianópolis, com salário inicial, que varia de R$ 3.085,74 a R$ R$ 4.708.

O certame disponibiliza quatro vagas, sendo uma para Analista Técnico I em Palmas, duas para Analista Técnico I, em Dianópolis e uma para Assistente II, em Dianópolis.

Os interessados para as vagas de Analista, em Palmas, devem ter formação universitária em administração de empresas, administração de RH, ciências contábeis ou direito, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Já para Analista I, em Dianópolis os candidatos podem ter formação em qualquer curso superior e Assistente II, os inscritos devem ter ensino médio completo.

As inscrições começaram e seguem até o dia 27 deste mês e devem ser feitas neste site. O valor da taxa de inscrição é de R$ 80 para Analista Técnico I e R$ 60 para Assistente II.

Além do salário, a instituição oferta os seguintes benefícios fixos: assistência médico hospitalar, plano de previdência privada, seguro de vida em grupo, vale-transporte e auxílio alimentação.

O processo seletivo será executado pela Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Cultura (Fapetec), instituição contratada pelo Sebrae Tocantins para organizar a seleção. Todas as etapas do certame serão realizadas de forma remota.

A relação de emprego será regida pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), com jornada de trabalho de 40 horas semanais. Os candidatos selecionados que forem contratados, assim o serão sob o regime de contrato por tempo indeterminado.

Os candidatos serão submetidos às provas objetivas de português, raciocínio lógico, conhecimento Sebrae e conhecimentos específicos. Além de análise de currículo e entrevista.

