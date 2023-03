sebrae-oferece-quase-900-vagas-para-programa-gratuito-sobre-faturamento-rural-no-interior-de-sp;-veja-como-funciona

Interessados podem se inscrever até o fim de abril, pela internet. Vagas são para Araçatuba, Bauru, Botucatu, Marília, Ourinhos, São José do Rio Preto, Sorocaba e Votuporanga. Projeto é focado no faturamento das produções rurais

TV TEM/Reprodução

Com o objetivo de promover a competitividade das micro e pequenas empresas, o Sebrae abre inscrições gratuitas para o programa Agentes Locais de Inovação (ALI) em todo o estado de São Paulo focado para o segmento agro.

No interior de São Paulo são ao todo 885 vagas para produtores rurais das cidades de Araçatuba, Bauru, Botucatu, Marília, Ourinhos, São José do Rio Preto, Sorocaba e Votuporanga.

As vagas são divididas assim nas cidades:

Araçatuba – 90

Bauru – 120

Botucatu – 120

Marília – 120

Ourinhos – 105

São José do Rio Preto – 120

Sorocaba – 105

Votuporanga – 105

Como funciona

O projeto ALI Rural vai atender produtores e produtoras rurais com DAP ou CNPJ rural ativo que estejam em um momento de busca pelo desenvolvimento de novos produtos, soluções, serviços ou modelo de negócios para melhoria dos processos produtivos e acesso a novos mercados, tudo visando à implementação de inovações nos negócios e aumento de faturamento.

As inscrições estão abertas no site do programa e podem ser feitas até o dia 30 de abril. O projeto terá duração de até oito meses e os encontros já começam no próprio mês de abril para quem já estiver inscrito.

O foco do ALI Rural está no aumento de faturamento e na inovação para auxiliar as propriedades rurais que encontram dificuldades em ampliar suas participações no mercado.

A metodologia consiste em um diagnóstico inicial realizado por agentes especialistas em agronegócios para que sejam trabalhadas cinco vertentes fundamentais: melhorias no processo produtivo, redução de custos, novos produtos, controles gerenciais e marketing e vendas.

Dentro do período de até oito meses serão realizados encontros individuais na propriedade rural e coletivos por agentes locais de inovação, supervisionados por especialistas do Sebrae, para que sejam mensurados os resultados dentro das metas estipuladas para o crescimento do negócio.

