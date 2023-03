sebrae-realiza-eventos-de-empreendedorismo-feminino-no-sul-do-rio;-veja-agenda

Encontros são gratuitos e vão acontecer ao longo deste mês de março, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher. Neste mês de março, quando se comemora do Dia Internacional da Mulher, o Sebrae Rio vai realizar diversos eventos gratuitos de empreendedorismo feminino no Sul do Rio de Janeiro.

O projeto começa nesta quinta-feira (2) e vai até o dia 30 (quinta-feira). Na região, os encontros serão realizados em Volta Redonda, Barra Mansa, Valença e Pinheiral (veja agenda abaixo).

O objetivo é ensinar ferramentas e estratégias de gestão, além de promover o networking com outras mulheres empreendedoras.

Agenda

Barra Mansa

Local: Sesc – Avenida Tenente José Eduardo, n° 560, no bairro Ano Bom

As inscrições para os eventos devem ser feitas pela internet

Terça-feira (7), às 19h: Painel – Evento Atitude Mulher com as convidadas Alessandra Marins e Anna Libório

Quarta-feira (8), às 14h: Oficina Fotografando para mídias sociais

Quarta-feira (8), às 11h: Palestra pós-aula show de brownies lucrativos: Dicas de como vender mais pelas redes sociais

Quarta-feira (8), às 15h: Palestra pós-aula show de brigadeiro gourmet: Dicas de como precificar corretamente seus produtos

Quinta-feira (9), às 11h: Palestra pós-aula show de ovos de Páscoa de colher: Dicas de como vender mais pelas redes sociais

Quinta-feira (9), às 14h: Atitude Mulher: Oficina de produção de vídeo para pequenos negócios

Quinta-feira (9), às 15h: Palestra pós-aula show de bolos espatulados: Dicas de como precificar corretamente seus produtos

Local: Corredor Cultural, na Rua Custodio Ferreira Leite, no Centro

As inscrições devem ser feitas na prefeitura de Barra Mansa

Quarta-feira (8), às 13h: Palestra – Empreendedorismo feminino

Local: Associação Comercial Industrial e Agropastoril de Barra Mansa (Aciap-BM), na Avenida Domingos Mariano, n° 196, no Centro

As inscrições devem ser feitas na Aciap-BM

Quinta-feira (30), às 18h30: Oficina – Mulheres que inspiram mulheres

Pinheiral

Local: Sala do Empreendedor de Pinheiral, na Rua Domingos Mariano, n° 21, no Centro

As inscrições devem ser feitas pela internet

Quarta-feira (22), de 19h às 21h: Seminário Soft Skills para mulheres empreendedoras (Palestra sobre como as habilidades comportamentais podem auxiliar as mulheres empreendedoras + experiência de “Empreteca”).

Valença

Local: Auditório da Associação Comercial de Valença, na Avenida Nilo Peçanha, n° 319, no Centro

As inscrições devem ser feitas pela internet

Quinta-feira (23), às 19h: Painel – Mulheres em Movimento

Volta Redonda

Local: Espaço Vírgula/HUB de inovação, no Shopping Park Sul

As inscrições devem ser feitas pela internet

Segunda-feira (6), às 18h: Mesa redonda | Empreendedorismo Feminino | História e desafios de um novo negócio com Jessica Alves, Laisa Santos, Marcela Cna Barbosa e Luana Correa

Terça-feira (7), às 18h: Mesa redonda | Empreendedorismo Feminino | Como as habilidades comportamentais podem auxiliar as mulheres empreendedoras com Jessica Alves, Laisa Santos, Marcela Cassin, Marina Barbosa e Luana Correa

Quarta-feira (8), às 14h: Mesa redonda | MQF | Empreendedorismo Feminino | Finanças para mulheres com Fabiane Kennya de Camargo e Ana Lúcia Teixeira

Quarta-feira (8), às 15h: Palestra | Os desafios de empreender em um novo mercado com Gil do GilJubinha

Quarta-feira (8), às 16h: Palestra | MQF + Lidere-se Mulher | Liderança | Autoliderança para performance com significado com Luciana Andrade

Quarta-feira (8), às 17h: Palestra | Lidere-se Mulher | Feminilidade | A cura da energia Feminina com Psicóloga Carla Rocha

Quarta-feira (8), às 18h: Palestra | MQF + Lidere-se Mulher | Empreendedorismo | Como identificar e desenvolver habilidades empreendedoras com Jana Brum e Tati Singulani

Quarta-feira (8), às 19h: Palestra | MQF | Negócios | Os principais pontos para abrir uma empresa com Jana Brum

Quinta-feira (9), às 18h: Palestra | MQF | Desenvolvimento Pessoal | Inteligência Emocional para empreender com Rute Pereira

Quinta-feira (9), às 19h15: Palestra | PJS | Desenvolvimento Pessoal | Os desafios da mulher solo com Débora Cors

Quinta-feira (9), às 19h45: Palestra | PJS | Desenvolvimento Pessoal | Você mantém os seus valores ou o empreendedorismo te roubou? com Elenice Gomes e Joyce Horta

Sexta-feira (10), às 18h: Oficina | Dançaterapia com Hosana Cruz | MQF | Desenvolvimento Pessoal

Sexta-feira (10), às 19h: Experiência imersiva – Técnica Bailoterapia Up com dança com Jafy Soares

Quinta-feira (16), às 18h: Workshop | Marketing Digital – Como o empreendedorismo digital pode mudar a chave da sua vida profissional

Sábado (18), às 14h: Palestra – Educação financeira para mulheres com Ana Lúcia Teixeira e Fabiane Camargo

Sábado (18), às 17h: Palestra – Empreendedorismo feminino e maternidade com Rose Formento

Domingo (19), às 16h: Lançamento do livro “Mulheres que transformam mulheres” com Luciana Andrade

