Sebrae realiza mutirão de atendimento em cidades do Litoral Norte de SP após tragédia

Serviço esteve em São Sebastião por duas semanas e agora vai se estender para Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba. Atendimentos são realizados em unidades móveis do Sebrae

Depois de ficar duas semanas em São Sebastião (SP), os carros do Sebrae Móvel serão deslocados para atendimento de micro e pequenos negócios nas demais cidades do Litoral Norte de SP, que ficou devastado após as chuvas históricas do final de semana do carnaval, em fevereiro.

De acordo com a programação, os atendimentos começarão na segunda-feira (13) e acontecerão nas cidades em Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba. A ação será encerrada na sexta-feira (17).

O atendimento é gratuito e não é necessário que o interessado faça inscrição antecipada. Segundo o Sebrae, estão previstos os seguintes serviços:

orientação em gestão

plantão de dúvidas

formalização e regularização do MEI

marketing

administração

planejamento

Para que o atendimento seja realizado, o interessado precisa apenas se deslocar ao Sebrae Móvel com documento pessoal, além do CNPJ da empresa, caso ela já seja formalizada.

Confira a programação completa

Segunda-feira (13/03) – das 13h às 17h

Ubatuba

Rua Cabo Oscar Rossini, 10 – Maranduba (Subprefeitura Regional Sul)

Rua Ari Vieira – Estufa 2

Caraguatatuba

Av. José da Costa Pinheiro Junior – Praça Perequê Mirim

Rua Cabreúva – Jardim Casa Branca

Terça-feira (14/03)

Ubatuba

Av. Marginal – Perequê Mirim – das 9h às 17h

Calçadão ao lado da Polícia Militar – Centro – das 9h às 17h

Caraguatatuba

Praça do Cruzeiro – Av. Guilherme de Almeida – Morro do Algodão – das 9h às 17h

Av. Tsuzuky Yoshimoto – Capricórnio/Getuba – das 9h às 17h

Ilhabela

Biblioteca da Salga – Av. R. Perimetral Norte, 4295 – Ponta Azeda – das 9h às 12h

Campo da Galera – Rua Benedito P Santos, 252 – Água Branca – das 13h às 17h

Quarta-feira (15/03)

Ubatuba

Rua da Cascata – Ipiranguinha – das 9h às 17h

Caraguatatuba

Rua Irmã São Francisco – Ponte Seca/Caputera – das 09h às 17h

Av. Fioravante Paschoalim – Martim de Sá – das 09h às 17h

Ilhabela

Campo da Galera – Rua Benedito P Santos, 252 – Água Branca – as 09h às 12h e 13h às 17h

Quinta-feira (16/03) – das 9h às 17h

Ubatuba

Calçadão, ao lado da Polícia Militar – Centro

Av. Marginal – Perequê Mirim

Caraguatatuba

Subprefeitura Cate – Av. José Herculano, 7350 – Porto Novo/Travessão

Praça José Marcos de Melo – Rua Marginal, 23 – Massaguaçu

Praça Perequê Mirim – Av. José da Costa Pinheiro Junior

Sexta-feira (17/03) – das 9h às 12h

Ubatuba

Rua Cabo Oscar Rossini, 10 – Maranduba (Subprefeitura Regional Sul)

Rua Ari Vieira – Estufa 2

Caraguatatuba

Rua Atum, 66 – Barranco Alto

Rua Osni Ramos, próximo à Pedra da Onça – Rio do Ouro

