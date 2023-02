Secretaria da Educação de Sergipe oferta 1170 vagas para cursos técnicos profissionalizantes

Inscrições vão até o dia 23 de fevereiro internet, facebook, laptop, notebook, redes sociais, twitter, teclado

Jay LaPrete/AP

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) está com edital aberto para preenchimento de 1770 vagas em 16 cursos técnicos de nível médio na forma subsequente, nas instituições educacionais de ensino profissional e tecnológico, para ingresso no primeiro semestre de 2023.

Segundo a secretaria, estão disponíveis os seguintes cursos técnicos: agente comunitário de saúde; condomínio; redes de computadores; nutrição dietética; cuidador de idoso; secretaria escolar; manutenção e suporte em informática; modelagem do vestuário; refrigeração e climatização; administração; alimentos; segurança do trabalho, enfermagem; agroindústria; agropecuária e agroecologia.

As inscrições estão abertas até o próximo dia 23, no portal da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura. O início do semestre letivo para o 2023/1 está previsto para o dia 6 de março.

Vittorio Ferla