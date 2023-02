Secretaria da Saúde distribui doses bivalentes da vacina contra a Covid-19 a municípios do RS

Ao todo, 34,2 mil doses serão destinadas aos municípios. Residentes e servidores de instituições de longa permanência são os primeiros a receber doses bivalentes. Doses de vacina bilavente contra a Covid-19 distribuídas no RS

Itamar Aguiar/SES

As doses de vacina bivalentes contra a Covid-19 que chegaram esta quinta-feira (9) no Rio Grande do Sul começam a ser distribuídas aos municípios nesta sexta (10). As 34,2 mil doses serão destinadas às 18 coordenadorias regionais de saúde, para divisão entre cada cidade do estado.

De acordo com o Ministério da Saúde, novos lotes devem chegar ao estado nos dias 11 (226,8 mil doses) e 18 de fevereiro (324 mil doses), além de 1º de março (672,7 mil doses).

A vacinação deve começar na próxima semana. Os primeiros públicos a serem imunizados são residentes e servidores de instituições de longa permanência.

“Aqui no estado, nós vamos, então, iniciar, com esse quantitativo de doses, a vacinação de um grupo que tem alta vulnerabilidade pra complicações e obitos associadas à Covid”, diz a diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), Tani Ranieri.

Depois, virão pessoas com 70 anos ou mais, pessoas com deficiência imunológica e comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas. Na sequência, aparecem pessoas de 60 a 69 anos de idade (fase 2), gestantes e mães de recém-nascidos (fase 3), trabalhadores da saúde (fase 4) e pessoas com deficiência permanente (fase 5).

Segundo especialistas, a vacina bivalente é considerada mais potente para prevenir o coronavírus.

“O principal impacto que tem se visto é a redução de mortes e doença grave”, explica o médico infectologista Fabiano Ramos.

O esquema vacinal para os grupos prioritários será de uma dose da vacina bivalente (reforço) para quem tomou ao menos duas doses com vacinas monovalentes. O intervalo é de quatro meses desde a última aplicação.

