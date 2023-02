Secretaria de Cultura assume prédio da antiga Estação Ferroviária e inicia implantação de projeto de resgate da memória histórica de Presidente Prudente

Ao longo de 2023, o investimento previsto naquele patrimônio público é da ordem de R$ 300 mil. Antiga Estação Ferroviária de Presidente Prudente (SP) vai se transformar na ‘Estação Cultura’

O antigo prédio da Estação Ferroviária de Presidente Prudente (SP) agora sob os cuidados da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), será transformado na “Estação Cultura”, com o primeiro projeto “Memória Ferroviária” previsto para visitação aberta ao público em maio. Até então, o imóvel era de responsabilidade da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Legislativos (Seajur).

De acordo com o secretário municipal de Cultura, Yuri Correa dos Reis, os serviços, no momento, são de preservação do espaço, para que daqui a dois meses, um quarto daquela área, no Centro da cidade, esteja em utilização.

A ocupação mais recente daquele prédio foi com o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (Sesmt), que foi transferido para um outro imóvel, na Rua Djalma Dutra, 43, também no Centro da cidade.

“O prédio está bem deteriorado. Neste momento, a gente está começando a reformar, começando a fazer o levantamento do que precisa melhorar”, comenta o secretário.

A ideia da administração é de preencher o espaço até o fim do ano com outras atividades culturais, como aulas de música, dança e outras linguagens artísticas.

Para o ano que vem, a expectativa é de que o local seja 100% utilizado e restaurado.

Ao longo de 2023, o investimento previsto naquele patrimônio público é da ordem de R$ 300 mil.

‘Memória Ferroviária’

A intenção para o primeiro semestre de 2023 é de implementar o Projeto “Memória Ferroviária”, nas salas e dependências que receberão a exposição de itens da antiga Estrada de Ferro Sorocabana, para visitação do público em geral e agendamentos de escolas.

Ainda segundo o secretário, os materiais que estão no acervo do Museu e Arquivo Histórico Prefeito Antônio Sandoval Netto são relógios, roupas, máquinas para operar a ferrovia, fotos e apitos, entre outros itens. Além disso, o projeto tem uma parceria com adeptos do ferromodelismo.

A exposição, assim como a unidade, deve funcionar das 8h às 17h, sempre com programação gratuita.

Antiga Estação Ferroviária de Presidente Prudente (SP) vai se transformar na 'Estação Cultura'

Interligação

A Estação Cultura deve contar a história de Presidente Prudente por meio dos projetos. De acordo com a Secretaria de Cultura, será feita uma parceria com a Universidade Estadual Paulista (Unesp) com a intenção de buscar diversos itens da história não só da cidade, mas de toda a região.

“A população pode esperar uma interligação, onde as pessoas vão poder sair do Camelódromo para a Praça da Bandeira, atravessar e ir para o Atende Prudente e o Centro Cultural Matarazzo, ligando todos os pontos. E na sequência a população vai esperar um local que tenha vida e com várias atividades acontecendo frequentemente”, destaca o secretário.

Como parte do projeto de melhoria, o espaço também deve contar com a concessão de uma cafeteria, além de outras melhorias para atrair a população.

Antiga Estação Ferroviária de Presidente Prudente (SP) vai se transformar na 'Estação Cultura'

