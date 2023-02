Secretaria de Cultura de Marília abre inscrições para concurso para Corte do Carnaval 2023; veja como participar

Foliões podem se inscrever para os postos de Rei Momo, Rainha, Princesa e Rainha da Diversidade. Adesão começa nesta quarta-feira (1º) e nomes vão ser anunciados no dia 11 de fevereiro. Marília está com inscrições abertas a partir de quarta-feira (1º) para concurso da Realeza do Carnaval

Prefeitura de Marília/Divulgação

A prefeitura de Marília (SP) abre nesta quarta-feira (1) as inscrições para candidatos à Corte do Carnaval 2023 e o resultado será divulgado no dia 11 de fevereiro.

Carnavalescos podem se candidatar aos postos de Rei Momo, Rainha, Princesa e Rainha da Diversidade até dois dias antes da revelação do resultado da tradicional iniciativa cultural.

A adesão ao concurso precisa ser feita diretamente na sede da Secretaria da Cultura de Marília, localizada na Rua Lupércio Garrido, 44, no centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Para participar é preciso atender às exigências do edital.

Entre os requisitos estão ter mais de 18 anos, ser brasileiro e residir em Marília, bem como estar disponível para cumprir os compromissos relacionados à agenda de Carnaval, o que inclui bloquinhos e outras folias.

Os nomes do quatro membros da Corte do Carnaval 2023 serão anunciados no Projeto Estação, ao lado do Terminal Rodoviário Urbano, na região central, em cerimônia marcada para às 13h.

