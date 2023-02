secretaria-de-cultura-divulga-a-ordem-do-desfile-de-carnaval-em-bauru;-confira

Escolas de samba e blocos desfilam no sábado e na segunda-feira. Veja a programação completa nos dois dias. Realeza do Carnaval na abertura dos desfiles de 2019 em Bauru

A Secretaria de Cultura divulga a ordem de entrada dos blocos e escolas de samba no desfile de Carnaval, que está previsto para os dias 18 e 20 de fevereiro, na avenida Jorge Zaiden.

Ao todo, sete agremiações estão inscritas, sendo quatro escolas de samba e três blocos.

No sábado (18) vão desfilar dois blocos e duas escolas de samba. Na segunda-feira, dia 20, vão desfilar um bloco e duas escolas de samba.

Confira a ordem dos desfiles:

Sábado (18)

19h – Abertura oficial

19h30 – Entrada da Realeza do Carnaval

20h30 – Bloco Unidos do Jardim Petrópolis

21h10 – Bloco Dragões Unidos da Vila

22h – Escola de Samba Estação Primeiro de Agosto

23h – Escola de Samba Mocidade Unida da Vila Falcão

Segunda-feira (20)

19h30 – Entrada da Realeza do Carnaval

20h30 – Bloco Pérola Negra

21h20 – Escola de Samba Coroa Imperial

22h20 – Escola de Samba Acadêmicos da Cartola

