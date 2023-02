Secretaria de Saúde apura causa da morte de adolescente que foi internado com sintomas de dengue em Pirajuí

Vítima, identificada como Bruno Felipe Veloso Lopes, estava internada na Santa Casa do município há cinco dias, após apresentar sintomas fortes de febre, segundo a família. Morte foi confirmada na quarta-feira (22). Vítima foi identificada como Bruno Felipe Veloso Lopes, de 14 anos

Um adolescente de 14 anos morreu na quarta-feira (22) com suspeita de dengue, em Pirajuí (SP).

A vítima, identificada como Bruno Felipe Veloso Lopes, estava internada na Santa Casa do município há cinco dias, após apresentar sintomas fortes de febre, segundo a família.

De acordo com o pai do adolescente, o filho foi levado nos dois primeiros dias de sintomas até a Santa Casa, onde foi medicado e liberado.

Na terça-feira (21), ele voltou à unidade hospitalar com os sintomas e precisou ser internado. No entanto, o jovem não resistiu e morreu na manhã desta quarta-feira.

Ainda segundo o pai e a funerária, o diagnóstico dengue consta no atestado de óbito como uma das causas da morte. Bruno foi enterrado ainda na tarde de quarta no Cemitério Municipal de Pirajuí.

Em nota, a Santa Casa de Pirajuí confirmou que o menino ficou internado no local. A instituição também afirmou que a procura por atendimento de pessoas com sintomas de dengue vem aumentando todos os dias. Porém a causa da morte de Bruno não foi divulgada pelo hospital.

A assessoria da Prefeitura de Pirajuí, por sua vez, informou que ainda não tinha conhecimento do caso e que a Secretaria de Saúde ainda não foi notificada, já que o rapaz não passou por atendimento nas unidades de saúde do município.

