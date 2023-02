Secretaria de Saúde de Natal realiza vacinação antirrábica em ‘Encãotro’ neste sábado (11)

Evento acontece no home center Ferreira Costa, em Capim Macio, das 16h às 19h. Podem se vacinar cães e gatos sadios a partir de 3 meses de idade. Vacinação antirrábica para cães e gatos

Igor Santos/Secom

A Secretaria Municipal de Saúde e a Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) vão promover a vacinação de cães e gatos neste sábado (11), das 16h às 19h, durante a edição carnavalesca do “Encãotro”, que acontece no Home Center Ferreira Costa, em Capim Macio, Zona Sul de Natal.

Podem se vacinar cães e gatos sadios, a partir de três meses de idade. O animal deve tomar uma dose da vacina por ano.

LEIA TAMBÉM

Confira pontos fixos de vacinação antirrábica em Natal

Haverá ainda uma ação educativa e uma exposição de animais peçonhentos, promovidos pela Unidade de Vigilância de Zoonoses.

O chefe da UVZ, Jan Pierre, lembra que a vacinação antirrábica é a medida mais eficaz para conter a circulação do vírus rábico no meio urbano.

“Essa é uma ação muito importante, pois a raiva é uma doença viral infecciosa e pode ser transmitida pela saliva de animais contaminados em contato com pele, ferimentos e mucosas”, explica.

Serviço

Vacinação no Encãotro

Data: Sábado (11)

Horário: 16h às 19h

Local: Mall do Home Center Ferreira Costa – Avenida Roberto Freire, 14, Capim Macio – Espaço climatizado e com estacionamento coberto e gratuito.

Vídeos mais assistidos do g1 RN

Vittorio Rienzo