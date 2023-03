Secretaria de Segurança não descarta que ordem para ataques no RN tenha partido de dentro de presídios

Pelo menos 19 cidades do estado registraram tiros e incêndios em prédios públicos, comércios e veículos nesta terça-feira (14). Criminosos ateiam fogo em em ônibus em Parnamirim, na Grande Natal

A Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesed) não descarta que a ordem para os ataques que aconteceram no RN, nesta terça (14), tenha partido de dentro de presídios. A informação foi confirmada pela assessoria da secretaria.

Pelo menos 19 cidades do estado registraram tiros e incêndios em prédios públicos, comércios e veículos nesta terça-feira (14). Dezoito pessoas foram presas, um foragido da Justiça recapturado, e uma pessoa morreu em confronto com a polícia.

Na manhã desta terça (14), o governo confirmou que havia um alerta para os ataques desde a segunda-feira (13) e disse que a segurança foi reforçada em vários pontos do estado.

Questionado sobre uma mensagem que circulou nas redes sociais atribuindo os ataques a uma suposta represália em relação a situação da população carcerária do estado, o secretário afirmou que o sistema prisional é seguro e organizado.

“Essa parte que foi divulgada por uma organização criminosa reclamando do sistema (prisional) está mostrando que o sistema é um sistema seguro, organizado e nós não iremos flexibilizar nenhuma ação dentro do sistema pra facilitar situação de apenado”, disse.

Já o secretário de Administração Penitenciária, Helton Edi Xavier, disse que a segurança foi reforçada dentro e no entorno das unidades prisionais do estado. “Aqueles (presos) que nós identificamos que possam estar participando dessas ações, nós prontamente isolamos”, afirmou.

Ele confirmou ainda que um preso foi transferido de Alcaçuz, mas não informou para qual unidade prisional ele foi levado.

Ônibus do transporte público foi queimado por criminosos em Mãe Luiza, em Natal

“Acreditamos que com ações policiais anteriores, há 15 dias, onde houve um enfrentamento da segurança pública em relação a infratores, onde foi apreendida grande quantidade de drogas e armas, isso inquietou a delinquência a enfrentar o sistema de segurança pública”, disse o coronel Francisco Araújo, secretário de Segurança Pública.

Atendendo a um pedido da governadora Fátima Bezerra (PT), o ministro da Justiça, Flávio Dino, autorizou na tarde desta terça-feira (14) o envio de agentes da Força Nacional para reforçar a segurança no Rio Grande do Norte.

Até a última atualização desta matéria, 21 suspeitos haviam sido presos e 5 armas de fogos apreendidas.

Ataques

Mais de dez cidades do Rio Grande do Norte sofrem ataques violentos

As ocorrências começaram na madrugada desta terça-feira (14). Dezenove cidades do estado registraram tiros e incêndios em prédios públicos, comércios e veículos. Na tarde desta terça, quatro ônibus foram incendiados em Natal.

Um motorista de ônibus foi baleado em Macaíba e um funcionário de uma empresa de transporte coletivo foi atingido por um tiro perto do olho em Natal.

Cidades que foram alvo de ataques no RN

Secretaria de Obras de Acari foi alvo de criminosos na madrugada desta terça (14)

