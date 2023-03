Secretário apresenta trabalhos relacionados a enchentes em Mogi das Cruzes durante reunião com CEV

Vereadores receberam informações também dos investimentos que a Prefeitura deve fazer por causa dos estragos provocados pelos temporais. A Comissão Especial de Vereadores (CEV) do Decreto de Emergência em Mogi das Cruzes se reuniu na manhã desta terça-feira (14). Durante o encontro, o secretário municipal de Infraestrutura Urbana, Alessandro Silveira, apresentou um balanço do que a Prefeitura fez em anos anteriores, trabalhos relacionados ao problema dos alagamentos na cidade. Também trouxe informações de investimentos que a Prefeitura deve fazer por causa dos estragos provocados pelos temporais.

Silveira destacou a atuação do Departamento de Drenagem responsável pela desobstrução e implantação das galerias, implantação de bocas de lobo e bocas de leão (aquelas com grades), limpeza de bueiros, galerias, bocas de lobo, valetas e córregos.

Em fevereiro deste ano, quando as chuvas voltaram com mais força, foram retirados mais entulhos. Dessa vez, um acumulado de 285 toneladas segundo os dados da Secretaria de Infraestrutura Urbana.

O vereador Professor Edu Ota (PODE) focou na situação da Vila Moraes e na Estrada do Beija-flor. A Vila Moraes, segundo o secretário, se submete à bacia do Córrego Oropó e apresenta um problema crônico que foi compartilhado com a incorporadora do empreendimento imobiliário que será inaugurado ainda este ano. O projeto que havia sido planejado para o local recebeu agora a autorização do Departamento de Estradas e Rodagens (DER), e deverá ter início em breve.

Uma obra de drenagem foi iniciada na Estrada do Beija-Flor, realizada pela Prefeitura, dada a urgência das situação. No entanto, também há empreendimentos imobiliários no local e, junto com outras secretarias e a construtora, o problema é estudado para melhor entender e intervir. “A principio, é tirar a água e desobstruir dando uma solução imediata ao transtorno”, explicou Silveira.

O vereador Gustavo Siqueira (PSDB) questionou sobre a destinação da área na Vila Oliveira, mas conhecida como Pombal. “Existe sim um projeto. Naquela bacia do Lava Pés existe o projeto de dois piscinões, um deles ali na área do pombal. Mas, ainda vai ser submetido ao Comitê de Bacias e aí com certeza serão realizadas audiências públicas para discussão dos projetos”, afirmou o secretário.

O vereador Policial Maurino questionou o secretário sobre planejamento em relação a um rio na Praça dos Enfartados, que corta a cidade. “Este será o segundo piscinão do projeto que acabo de citar, eles pertencem à bacia do Lava Pés e na estiagem vamos fazer a limpeza das galerias desse córrego de forma preventiva”, disse Silveira.

Os vereadores Zé Luiz (PSDB) e Malu Fernandes ressaltaram a demanda da Vila Ressaca e questionaram sobre o piscinão de Jundiapeba, respectivamente. Para estas questões, o secretário afirmou que em paralelo aos piscinões que já têm projeto e serão submetidos ao Comitê de Bacias, a Prefeitura vem trabalhando com a possibilidade de construir outros dois piscinões, o N1 e N2, que fazem parte da bacia do rio Negro.

A CEV das Enchentes

A CEV das enchentes foi aprovada há quase um mês e vai acompanhar os trabalhos da Prefeitura durante o período de situação de emergência, por causa das chuvas fortes.

O decreto de situação de emergência começou a valer no dia 3 de fevereiro e permite que a Prefeitura faça contratação sem licitação, por exemplo.

A CEV é presidida pela vereadora Malu Fernandes (Solidariedade) e fazem parte da comissão os vereadores José Luiz (PSDB), Maurino (Podemos), Milton Lins da Silva, o Bi Gêmeos (PSD), e Iduigues Martins (PT). A comissão terá duração de 180 dias, mas pode ser prorrogada pelo mesmo período.

