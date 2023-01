Secretário de Obras de Porto Velho diz que plano principal é ‘construir ponte provisória’ na Estrada de Santo Antônio

Parte da via desmoronou após tubulação romper com a força das águas da chuva. Secretário não detalhou quando a ponte será construída. Cratera foi aberta no asfalto com a força das águas após forte chuva em Porto Velho

Eduarda Dejan/Rede Amazônica

Depois que parte do asfalto da Estrada de Santo Antônio cedeu com a força das águas do Igarapé Bate Estaca, em Porto Velho, o secretário de Obras do Município, Diego Lage, disse que o plano principal é construir uma ponte provisória no local.

“A gente vai conversar com o exército e vê se consegue colocar uma ponte de passagem provisória e também com a Santo Antônio Energia para dar acesso às pessoas ao centro da cidade”, disse

Em vídeo enviado ao g1, o secretário não detalhou quando a ponte será construída e nem quando fará a reunião com o exército.

Eduarda Dejan/Rede Amazônica

A via começou a desmoronar nas primeiras horas de quinta-feira (26), após uma forte chuva atingir a capital. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um pedaço do asfalto da Estrada de Santo Antônio cede.

A cratera tomou a via de ponta a ponta, dificultando o acesso de moradores a outras regiões da cidade. Segundo o secretário, o principal objetivo no momento é liberar o acesso dos moradores que dependem da via.

“De imediato, a primeira ação que tomaremos é tentar liberar o acesso à população, não por esse ponto, que é um ponto mais difícil, porque a água que está abaixo está no mesmo nível que a água que está acima”, explicou.

O que causou a abertura da cratera?

Na quarta-feira (25), a capital registrou, em um único dia, cerca de 20 mm de chuva, volume que era esperado para toda a semana, segundo a Defesa Civil.

Diversas regiões da cidade ficaram alagadas, igarapés e canais transbordaram e, nas primeiras horas de quinta-feira (26), o asfalto da Estrada do Santo Antônio foi arrastado pelas águas.

A região afetada fica sobre o igarapé Bate Estaca. A tubulação que servia para canalizar a água para o outro lado da via não aguentou a força das águas e rompeu, deixando a estrada com uma cratera aberta em toda a largura da via.

A Estrada de Santo Antônio é a principal via para o Cemitério e Igreja de Santo Antônio, além de diversas residências e comércios.

Para chegar a outras regiões da cidade, os moradores estão precisando usar um desvio em uma rua de chão que passa pela Estrada de Ferro Madeira Mamoré.

Vito Califano