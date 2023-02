Secretário de Tributação do RN, Carlos Eduardo Xavier é eleito presidente do Comsefaz

Votação aconteceu nesta quinta-feira (2) e secretário foi eleito por 15 votos contra 12 na disputa com René de Oliveira, secretário da Fazenda do Pará. Carlos Eduardo Xavier, secretário de Tributação do RN, e eleito presidente do Comsefaz

O secretário de Tributação do Rio Grande do Norte, Carlos Eduardo Xavier, foi eleito nesta quinta-feira (2) presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita, Tributação ou Economia dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz) até 2025.

Carlos Eduardo Xavier disputava o cargo com o secretário de Fazenda do Pará, René de Oliveira, e venceu a eleição por 15 votos contra 12.

No cargo, ele vai liderar as discussões sobre a política fiscal dos estados e do Distrito Federal, defendendo os interesses das unidades federativas junto à União. A eleição aconteceu durante reunião extraordinária virtual do comitê.

Eleito, Carlos Eduardo Xavier prometeu desenvolver uma gestão de união para fortalecimento e equilíbrio das finanças estaduais.

“Temos o desafio de coordenar e representar os secretários de fazenda estaduais no momento em que o país vai discutir a reforma tributária, e também de acompanhar o processo de compensação por parte do governo federal pelas perdas de arrecadação, advindas com a implementação das leis 192 e 194, que impactaram sobremaneira a situação financeiras dos estados”, disse o presidente eleito do Comsefaz.

Ele vai suceder Décio Padilha, ex-secretário de Tributação do Ceará, no cargo.

Durante a votação, o colegiado do comitê também escolheu os integrantes do conselho fiscal do órgão.

Carlos Eduardo Xavier é auditor fiscal e foi nomeado pela governadora Fátima Bezerra (PT) para comandar a SET a partir de 2019, sendo reconduzido ao cargo neste segundo mandato da chefe do executivo estadual.

