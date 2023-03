Secretário do Tesouro diz que governo anuncia na semana que vem novo marco para parcerias-público privadas

Rogério Ceron afirmou que a ideia é que a União seja a garantidora das parcerias público-privadas feitas por Estados e municípios. Governo aposta nas PPPs para destravar investimentos. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou nesta quinta-feira (30) que o governo vai anunciar na próxima semana um novo marco para as parcerias público-privadas (PPPs).

O governo aposta na revisão desse marco para destravar investimentos, principalmente em estados e municípios e também em áreas como mobilidade urbana, saneamento, saúde e educação.

“Na semana que vem, nós devemos anunciar um pacote de medidas para o arcabouço de PPPs, principalmente para estimular as PPPs e concessões nos estados e municípios. As PPPs são instrumentos que podem alavancar muito infraestrutura econômica e social e elas têm algumas dificuldades de deslanchar nos entes subnacionais”, disse Ceron.

Uma dessas dificuldades é a ausência de interesse de investidores privados. O novo marco deve prever que a União seja garantidora de PPPs feita por estados e municípios.

“Hoje, muitos investidores externos ou internos acabam não atuando junto a estados e municípios porque veem muito risco, tem risco de inadimplência, risco político. Se a gente transformar esse risco em risco soberano, isso muda o patamar de garantia, mudar o patamar do custo do projeto, muda o patamar da financiabilidade do projeto, a gente cria cenário de alavancar investimentos de médio e longo prazo”, defendeu Ceron.

