Secretário em Monte Mor aciona a polícia após casa ser alvo de oito disparos; veja fotos

Caso foi no sábado (28) e Polícia Civil analisa imagens para tentar localizar o autor dos tiros. Casa de secretário em Monte Mor foi alvo de tiros

Wesley Justino/EPTV

O secretário de Relações Institucionais de Monte Mor (SP), Dejan Andre Garcia, acionou a Polícia Civil após a casa onde ele mora com a família ser alvo de oito tiros no sábado (28). Ninguém ficou ferido e nenhum suspeito foi preso até a publicação desta reportagem.

Em nota, a prefeitura destacou que o titular da pasta e parentes estão bem. Além disso, a assessoria informou à EPTV, afiliada da TV Globo, que Garcia não foi alvo de ameaças anteriormente.

Uma equipe de perícia já esteve no imóvel, após os disparos. A Polícia Civil informou que analisa imagens de câmeras de segurança para tentar identificar o autor dos disparos.

Imagens registradas no local mostram que o portão e a parede ao lado de uma janela estão entre as áreas atingidas pelos disparos. O secretário preferiu não gravar entrevista sobre o caso.

Casa de secretário de Monte Mor foi alvo de tiros

Wesley Justino/EPTV

VÍDEOS: tudo sobre Campinas e região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas.

pappa2200