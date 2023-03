Seduc abre hoje processo seletivo para contratar profissionais indígenas para trabalhar em aldeias de RO

São mais de 60 escolas com vagas abertas. Inscrições abrem na terça-feira (28) e seguem até 6 de abril. Seduc abre Processo Seletivo Simplificado para contratação de zeladores e merendeiras do setor indígena; inscrições iniciam dia 28 de março

Milton Michida/A2/Governo de São Paulo

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc), abre nesta terça-feira (28), as inscrições do processo seletivo para contratação temporária de profissionais de alimentação, limpeza e conservação. Os selecionados vão trabalhar nas escolas indígenas da Rede Pública Estadual de Ensino.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente pela internet por meio do site da Seduc, até o dia 6 de abril. Segundo a secretaria, o candidato deve se declarar como indígena e pertencer à localidade ou aldeia para qual concorre a vaga.

clique aqui para se inscrever

clique aqui para conferir o edital

Conforme mostra o edital, são mais de 60 escolas com vagas abertas. A carga horária de trabalho é de 40 horas semanais e os salários são de R$ 1.332,40 para Técnico Educacional: Agente de Alimentação e Técnico Educacional: Agente de Limpeza.

