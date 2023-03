Seduc abre processo seletivo com mais de 100 vagas em Rondônia

Oportunidades são para agente de alimentação e agente de limpeza em escolas indígenas do estado. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de forma online

getty images

Um processo seletivo foi aberto pela Secretaria de Estado de Educação do estado de Rondônia (Seduc) para o preenchimento de 114 vagas temporárias em diversos municípios. Os profissionais selecionados serão lotados em escolas indígenas da rede pública do estado.

As vagas de nível fundamental e médio são para técnico educacional nível I nos segmentos de agente de alimentação e agente de limpeza e conservação. Os salários são de R$ R$ 1.332,40, mais gratificações, para uma carga de trabalho de 40 horas semanais.

As inscrições abrem no dia 28 de março e seguem até 6 de abril. Elas devem ser realizadas pela internet no site da secretaria. Os candidatos devem se declarar indígenas e serem reconhecidos como membros da comunidade.

A seleção será realizada por meio de prova de títulos, e para isso os candidatos devem enviar a documentação solicitada em edital para comprovação.

O processo seletivo tem validade de um ano, contando a partir da homologação do resultado final, e pode ser prorrogado pelo mesmo período. O edital foi publicado no Diário Oficial da quinta-feira (23).

Vittorio Rienzo