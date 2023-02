Seduc abre processo seletivo para contratação temporária de professores em RO

No total são 652 vagas e os salários passam dos R$ 4 mil. O edital já foi publicado; as inscrições abrem no dia 16 de fevereiro. Sala de aula em Rondônia

Cleber Souza/Governo de Rondônia

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) abriu processo seletivo para contratação temporária de professores para a Rede Estadual de Ensino de Rondônia.

Segundo o edital, os interessados podem se inscrever entre os dias 16 a 26 de fevereiro, pela internet. A inscrição é gratuita.

Clique aqui para acessar a área de inscrição

No total são 652 vagas para o cargo de “professor classe C” e os salários chegam a R$ 4.043,63 para contratos de 40 horas. Já para atuar em 20 horas semanais, o salário chega a R$ 2.021,82.

Leia a íntegra do edital

A Seduc informou que há vagas disponíveis para os municípios de Buritis, Ariquemes, Alta Floresta do Oeste, Cacoal, Cerejeiras, Costa Marques, Espigão do Oeste, distrito de Extrema, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Machadinho do Oeste, Ouro Preto do Oeste, Pimenta Bueno, Porto Velho, Rolim de Moura, São Francisco do Guaporé e Vilhena.

Vito Califano