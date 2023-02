Seduc abre processo seletivo para contratar agentes de alimentação e de limpeza em RO

Os salários são de R$ 1.692,23, mais os benefícios de gratificações e auxílio transporte. Sala de aula em Rondônia

Cleber Souza/Governo de Rondônia

Está aberto o processo seletivo para contratação temporária de profissionais para atender a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), atuando nas escolas da Rede Pública de Rondônia. Há vagas para Técnico Educacional Nível I (agente de alimentação) e Técnico Educacional Nível II (agente de limpeza e conservação).

Segundo o edital, as inscrições são gratuitas, ficam abertas entre os dias 23 de fevereiro a 5 de março e podem ser feitas pela internet no site da Seduc (clique aqui para se inscrever).

No momento da inscrição, o interessado deve ficar atento e marcar no campo específico da ficha de inscrição, uma única opção de vaga/localidade.

Os salários são de R$ 1.692,23, mais os benefícios de gratificações e auxílio transporte.

Vittorio Rienzo