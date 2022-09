Oroscopo della seduzione: ecco come conquistare l’uomo che ti piace seguendo l’oroscopo.

L’uomo Ariete (come Luca Argentero) ha emozioni tempestose ed è sempre in cerca di qualcosa che soddisfi la sua sete di avventura. Non sarà facile resistergli. L’uomo ariete è da sempre abituato a vincere. Ma anche lui ha un lato vulnerabile: ha una versione romantica della dea cui lui farà perdere la testa. Non concepisce i sotterfugi in una relazione e se scopre di essere stato ingannato la sua sofferenza si può trasformare in rabbia. Per conquistare un uomo Ariete non devi essere pavida, lascia che sappia quanto lo ammiri, non ti considererà sfacciata, anzi penserà di meritarselo. Con l’uomo Ariete puoi parlare tranquillamente dei tuoi problemi, non c’è nulla che gli piaccia di più di sentirsi chiedere dei consigli.

L’uomo del Toro è razionale, pratico e dotato di buon senso. Il suo approccio alle donne è riflessivo perché sonda bene il terreno prima di impegnarsi nel tentativo di conquistare ciò cui tutti gli altri uomini corrono dietro. L’uomo Toro non vuole una relazione a meno che non sia destinata a durare. L’uomo Toro sin dai primi appuntamenti si dimostra molto romantico e mette la donna cui tiene su un piedistallo, amandola per quello che lei realmente è e senza idealizzarla. Dietro la sua riservatezza c’è una natura passionale e molto fisica. Sfodera quindi le tue armi e inizia il gioco della seduzione.

L’uomo dei Gemelli è il migliore con cui uscire: è sveglio, affascinante, interessato alla sua compagna, generoso e pieno di fantasia. Un appuntamento con lui è divertimento puro. Molte donne sono attratte come falene dalla luminosa fiamma della sua vivacità e gioia di vivere. Ma c’è il rovescio della medaglia: è un uomo difficile da legare a sé. L’uomo Gemelli si sente a disagio quando sono coinvolte le emozioni o di fronte a una donna che prende l’amore troppo sul serio…scappa a gambe levate. È un maestro nell’arte della seduzione: ha stile, immaginazione e sicurezza, quindi, se vuoi provare a conquistarlo fai attenzione a non essere troppo bacchettona!

L’uomo Cancro è molto passionale e non tollera i rifiuti. Si innamora facilmente perché è incline a essere un sognatore romantico. È molto geloso e vuole essere sicuro che la compagna che ha scelto gli sia fedele perché l’uomo Cancro è molto fedele e protettivo, amorevole e attento. Mostragli il tuo lato tenero o parlagli di te: sarà capace di mostrare la sua parte migliore, fatta dalla sua empatia e dalla sua capacità di dare consigli costruttivi. Però fai sempre attenzione a non fargli un torto perché è molto difficile che l’uomo Cancro dimentichi o perdoni.

L’uomo del Leone si innamora facilmente però poi non è in grado di sostenere l’intensità emotiva e molla il colpo. Con lui l’amore si spegne con la facilità di una candela colpita da un soffio di vento. Avere un innamorato del Leone è un’esperienza euforizzante perché lui fa sentire la sua donna al centro del palcoscenico con tutte le luci puntate su di lei. Però poi improvvisamente le luci si spengono, il sipario cala, lo spettacolo finisce senza che lei sappia perché. già, perché l’uomo Leone non dà mai spiegazioni. La realtà è che quando la sua donna non corrisponde al mito che si era creato nella sua immaginazione, il Leone se ne va. Preparati quindi ad amare il Leone con tutta te stessa…oppure a fingere alla grande!

L’uomo Vergine è una persona molto sensibile, ricettiva e cauta allo stesso tempo. Non è facile per lui esprimere i suoi sentimenti ed è attratto da donne espansive e vivaci. Se vuoi conquistare un uomo Vergine mettete subito in bella mostra le vostre credenziali culturali perché è attratto da persone la cui intelligenza o istruzione è superiore alla sua. E attenzione a non addentrarvi troppo nelle sue questioni personali perché lui custodisce gelosamente la sua vita privata.

L’uomo della Bilancia ha un grande fascino, è dotato di eleganza e di un raffinato senso estetico. Grazie a queste sue caratteristiche ottiene così tante attenzioni dal sesso opposto da essere quasi “viziato”. È un incorreggibile idealista, sempre alla ricerca della storia d’amore perfetta e della compagna dei suoi sogni, che lo apprezzi, lo comprenda e possibilmente lo idealizzi. È molto indeciso di natura e non riesce mai a trovare un equilibrio tra ciò che ciò che ha e quello che vorrebbe avere.È molto sensibile alle lusinghe e gli piace sentire elogiare la sua bravura. Con lui non preoccuparti troppo di quali argomenti parlare perché è un magnifico conversatore e ha molti interessi, anche se la cosa che preferisce è parlare di sé.

L’uomo Scorpione ha una forza vitale magnetica e la sua sensualità è solo una parte di questo magnetismo. È dotato di così tanta energia e passionalità che non avrai problemi a sedurlo. La cosa più difficile è riuscire a sostenere una relazione con lui. L’uomo Scorpione è molto sensibile e spesso può sentirsi ferito, solo o insoddisfatto. Lo Scorpione è molto riservato e difficile da comprendere anche se all’apparenza è gradevole, affidabile e disinvolto. È un amante degli sport, delle feste, della vita sociale e dei luoghi dove gli è possibile socializzare. Se vuoi conquistarlo tieni a mente un tratto fondamentale della sua personalità: la curiosità. E se proprio dovete litigare ricordati di essere rispettosa perché lo Scorpione è molto orgoglioso.

L’uomo Sagittario è un amante molto fascinoso ma una pessima scelta per un matrimonio. Lui rappresenta perfettamente il simbolo del suo segno, l’arciere, perché è sempre a caccia. Adora l’inseguimento e per questo nello zodiaco ha la meritata reputazione del Dongiovanni. L’amore per lui è un’avventura e lui è un amante libero come l’aria alla continua ricerca del suo ideale femminile. Se vuoi conquistarlo ricordati anche che è un uomo molto diffidente nei confronti di chi lo vuole mettere alle strette. Quando decide che sei il suo genere di donna non serve fare la timida. Ma se le storie occasionali non sono il vostro genere, l’uomo Sagittario non fa per voi.

L’uomo Capricorno con le donne ha un approccio franco e diretto. Per lui il desiderio fisico è una parte necessaria dell’amore. Tuttavia trova difficile le relazioni sul piano emotivo perché ha difficoltà ad avere fiducia negli altri. Ma se dai al suo ego l’incoraggiamento di cui ha bisogno si legherà a te quanto desideri. È un amante fedele che cerca una donna “utile” alle proprie ambizioni. Dietro la sua facciata un po’ dura, ha un lato poetico, romantico e sensuale anche se ci vuole un po’ prima che mostri questo aspetto. L’uomo Capricorno più invecchia e più diventa fascinoso e potente e il segreto per catturare l’interesse di un Capricorno è essere intellettualmente stimolante.

L’uomo Acquario è molto cerebrale e per essere fisicamente stimolato da una donna deve essere prima colpito intellettualmente da lei. L’uomo Acquario è molto attraente in generale per tutte le donne, ma ciò nonostante non è un dongiovanni e non cerca di avere più storie contemporaneamente. Anzi crede nella monogamia. In una storia d’amore l’uomo del segno è generoso e tollerante, non è egoista né prepotente, rispetta i diritti dell’altra persona e non cerca di dare ordini. Fai le cose con calma e dagli il tempo di conoscerti, di fidarsi e contare su di te.

L’uomo Pesci in amore è molto romantico, un vero seduttore dal raro carisma. Il segreto del suo straordinario successo con le donne è una stima profonda e sensibile delle loro qualità interiori. Fondamentalmente gli piacerebbe trovare la felicità con una donna sola, ma i capricci del suo carattere e l’eterna spinta verso il cambiamento lo rendono improbabile e poco affidabile in amore: preferisce gli incontri clandestini e le storie segrete con alto potenziale di rischio. Quindi se sei alla ricerca di un uomo così, un nato nel segno potrebbe fare al caso tuo. Non dimenticarti di essere anche sentimentale perché il Pesci non dimentica mai una gentilezza o un’attenzione.

