SEEN by Olivier: il ristorante e il rooftop bar

Dopo Lisbona, San Paolo, Bangkok e Nizza, il SEEN by Olivier sbarca per la prima volta in Italia presso Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel, punto di riferimento dell’ospitalità di lusso nel cuore di Roma.

Il noto marchio di ristorazione internazionale, creato dal rinomato Chef e imprenditore portoghese Olivier da Costa si declina in uno scenografico Ristorante e Bar panoramico, caratterizzato da una cucina eclettica e cocktail esotici, un ambiente cool e mondano e una vista a 360° sulla Città Eterna.

SEEN by Olivier, con il suo arredamento contemporaneo e il suo lussureggiante giardino pensile, propone delizie di carne e di pesce unite a specialità brasiliane, una raffinata selezione di sushi servita a vista da esperti Master Sushi e una collezione di piatti e dessert d’autore, come il carpaccio di manzo, il SEEN taco con ceviche di pesce, il gunkan K.O.B. con foie gras, cipolla confit e teriyaki e la SEEN tarte con frutti di bosco e gelato alla vaniglia.

L’esperienza SEEN si vive anche al rooftop bar, caratterizzato da un bancone “scultura” con elementi decò in ottone satinato e avvolto da edera verde, dove la mixology è una parte fondamentale della proposta drink. Ideale per bere un cocktail a fine giornata o godersi una serata con vista notturna sulle terme di Diocleziano, è il locus amoenus per gioire alla vita, accompagnati da un buon sushi e musica del DJ.

Dove

Il SEEN è situato nella spettacolare terrazza panoramica al quinto e ultimo piano di Anantara Palazzo Naiadi, che ha riaperto lo scorso giugno dopo un importante lavoro di ristrutturazione guidato dallo studio di progettazione TBC Interiorismo, che ne ha ridefinito gli spazi, il concept e il design.

Con una vista mozzafiato sullo skyline capitolino, è una delle destinazioni più esclusive e glamour al tempo stesso. Un’area a contatto con il cielo di Roma dal quale ammirare la città, rilassarsi a bordo piscina, sorseggiare un cocktail o cenare immersi in un’atmosfera glamour.

Tra le più grandi della Capitale, il rooftop si estende su una superficie di oltre 900 m2 e dispone di una piscina a sfioro e una vista che spazia da Piazza della Repubblica al Vittoriano fino alla Chiesa di Santa Maria Maggiore. Oltre al celebre SEEN by Olivier, ospita un’area completamente dedicata a eventi privati.

Quando

Ristorante SEEN by Olivier: da domenica a giovedì: 18:00 – 1:00 – Venerdì e sabato: 18:00 – 2:00

Bar sul tetto SEEN by Olivier: tutti i giorni dalle ore 19:00 – 1:00 –

Cucina

Ristorante SEEN by Olivier: fine dining – mediterranea

Bar sul tetto SEEN by Olivier: Bevande – stuzzichini

Per prenotazioni chiamare +3906489381 o scrivere a seen.palazzonaiadi@anantara-hotels.com

Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel

Immerso nello splendore dell’antica Roma, Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel, membro di The Leading Hotels of the World, si trova nel cuore di Piazza della Repubblica e vanta un’affascinante storia architettonica con elementi originali commissionati da Papa Clemente XI per il Vaticano nel 1705. L’edificio sorge sulle antiche Terme di Diocleziano, le cui fondamenta, piscine e mosaici sono visibili dal piano inferiore attraverso luminosi pavimenti in cristallo.

L’hotel, con un totale di 232 camere e suite, ospita il ristorante fine dining INEO e la prima Spa Italiana firmata Anantara con un centro fitness di ultima generazione e attrezzature all’avanguardia TechnoGym. Inoltre, la struttura dispone di una delle più grandi terrazze panoramiche con piscina nel centro di Roma, riaperta al pubblico dopo un imponente lavoro di ristrutturazione, che ospita il celebre SEEN by Olivier e un’area completamente dedicata a eventi privati.

Anantara Hotels, Resorts and Spa

Anantara è un marchio di ospitalità di lusso per viaggiatori moderni, che li collega a luoghi, persone e storie autentiche attraverso esperienze personali, e fornisce una calorosa ospitalità nelle destinazioni più emozionanti del mondo. Questa collezione di hotel e resort unici e progettati in ogni dettaglio regala una finestra attraverso la quale viaggiare in nuovi territori, curando le esperienze di viaggio di ogni cliente.

Dalle città cosmopolite alle sabbie del deserto fino alle isole lussureggianti, Anantara collega i viaggiatori all’indigeno, portandoli nel lusso autentico e ospitando con passione e competenza. Il portfolio vanta oggi oltre 40 splendidi hotel e resort situati in Thailandia, Maldive, Indonesia, Vietnam, Cina, Cambogia, Malesia, Sri Lanka, Mauritius, Seychelles, Mozambico, Zambia, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Oman, Tunisia, Portogallo, Spagna, Ungheria e Italia, con una rete di proprietà future in Asia, Medio Oriente ed Europa.

Per ulteriori informazioni su Anantara Hotels, Resorts & Spas, si prega di visitare il sito www.anantara.com

