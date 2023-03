segavecchia-2023,-a-forlimpopoli-6mila-in-corteo

Forlimpopoli, 19 marzo 2023 – Ultimo pomeriggio di festa in centro a Forlimpopoli per la festa più attesa dell’anno. Alle 15 hanno preso il via le sfilate di carri allegorici e gruppi mascherati a piedi che accompagnano la Vecchia, in attesa del tradizionale ‘taglio’ serale. In 6mila hanno partecipato al corteo (foto) nonostante le condizioni meteorologiche non fossero delle migliori.

Dopo due anni di stop e l’edizione 2022 tenutasi in tono minore, la Segavecchia 2023 è tornata a metà Quaresima, suo periodo canonico, e ha visto il ritorno, molto atteso, della classica sfilata al completo.

La Segavecchia è patrimonio di tutta la collettività forlimpopolese. A darle vita sono l’Ente Folkloristico e Culturale Forlimpopolese, tutti gli abitanti della città insieme alla pubblica amministrazione, ai dipendenti comunali, alle forze dell’ordine, alla Protezione Civile, alle associazioni, ai gruppi e a tutti coloro che, con il loro sostegno, contribuiscono alla realizzazione, allo svolgimento e alla buona riuscita di una delle manifestazioni più attese e amate della Romagna.



