Segnalazione bomba a Uomini e Donne, Sossio Aruta confessa il segreto di Riccardo: “Ida e Roberta solo coperture. Ecco cosa ho scoperto”. Fan allibiti

Le puntate di Uomini e Donne che sono andate in onda in questi giorni hanno avuto come protagonista la coppia Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Tra accuse e recriminazioni i due sembra che si siano detti definitivamente addio. Ma a riaprire vecchi dubbi soprattutto sul bel cavaliere pugliese sono state le parole della Platano sulle motivazioni che l’hanno spinta a chiudere definitivamente. ma anche dolorosamente questa storia d’amore che aveva fatto sognare tutti i fan del programma. Ida ha infatti spiegato che durante la quarantena ha convissuto con Riccardo ma le cose non sono andate bene

Il motivo principale della rottura sarebbe stata la mancanza di desiderio da parte del Guarnieri nei confronti della Palatano. “Come posso stare con un uomo che non fa l’amore con me? che non mi desidera?” ha infatti detto Ida rivolgendosi a Gianni. A quanto racconta l’ex Dama di Uomini e Donne i due avrebbero fatto l’amore solo due volte durante tutta la quarantena. Ma non solo. A Riccardo darebbe fastidio vedere la donna girare in abbigliamento succinto per casa tanto da rimproverarla per questo. Addirittura il Guarnieri avrebbe provato fastidio nel baciare Ida perchè “puzzava di fumo”, tanto che lei ha deciso di smettere.

Delle dichiarazioni forti che in un certo senso riprendono anche le lamentele di Roberta Di Padua, attuale frequentatrice di Riccardo a Uomini e Donne. Anche Roberta avrebbe lamentato che il cavaliere pugliese non avrebbe voluto un approccio fisico con lei in tutta la prima fase della conoscenza e anche quando l’approccio c’è stato, lei in qualche modo non lo vede molto passionale tanto da pensare di essere considerata solo un’amica.

Tutte queste vicende hanno fatto riaprire un vecchio dubbio sul Guarnieri. Tempo fa infatti si parlava di un segreto oscuro che il cavaliere avrebbe tenuto nascosto. Quando infatti Riccardo si frequentava con Ida, era arrivata una segnalazione da parte di un altro ex cavaliere di Uomini e Donne, ovvero il calciatore Sossio Aruba. Sossio aveva confessato alla redazione che in passato si era più volte recato a Taranto per giocare partite la e in quell’occasione, fonti certe gli avevano rivelato che Riccardo aveva avuto relazioni con diversi uomini. Insomma il cavaliere del trono over avrebbe gusti differenti

In quell'occasione ( stiamo parlando del 2018, circa due anni fa) sia Maria che Gianni avevano specificato che non ci sarebbe nulla di male nell'essere omosessuale. La segnalazione però andava in contrasto con la trasmissione in quanto se fosse stata vera, Riccardo non stava prendendo in giro solo Ida ma l'intero programma. In quell'occasione Ida non volle credere a Sossio e continuò la relazione con Riccardo facendo così scemare tutte le accuse. Ma ad oggi la domanda sorge spontanea… che le segnalazioni portate dall'ex cavaliere napoletano ( oggi felicemente accoppiato e padre di una bellissima bambina) siano vere? Forse Riccardo è davvero omosessuale? si spera che la redazione faccia chiarezza a tal proposito.