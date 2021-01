segnalazione-bomba-uomini-e-donne:-davide-d’accordo-con-la-corteggiatrice.-“si-conoscevano-da-prima,-stanno-prendendo-in-giro-la-poveretta”-fan-sotto-choc

Una segnalazione bomba è arrivata come un fulmine a ciel sereno sulla trasmissione di Uomini e Donne e in particolare sul tronista più seguito, Davide Donadei. Il bel pugliese è prossimo alla scelta e alla sua corte sono rimaste solo due corteggiatrici, ovvero Chiara Rabbi e Beatrice Bonocore. Durante il suo percorso Davide ha baciato entrambe e si è detto molto preso da tutte e due le ragazze. Se inizialmente il tronista era infatti preso da Chiara, che pensava fosse la sua scelta, ha poi cambiato idea confermando Beatrice come sua preferita

Ora non sa ancora che fare e nonostante le rimostranze delle due ragazze che tra pianti e litigate gli chiedono di fare finalmente una scelta, Davide continua a rimandare il momento fatidico. Ma davvero è tutto trasparente come sembra? a quanto pare ci sono state delle segnalazioni che hanno confermato come il bel tronista conoscesse una delle due corteggiatrice già prima che iniziasse Uomini e Donne e che starebbero solo prendendo in giro l’altra.

Il tronista Davide Donadei conosceva già Chiara Rabbi?

A rivelare questa segnalazione davvero esplosiva è la nota blogger Deianira Marzano. Alla blogger sono infatti arrivate diverse segnalazioni secondo cui il bel pugliese e la Rabbi si conoscevano già quando lei è approdata nella trasmissione di Maria De Filippi. Questo di per sé non sarebbe un problema, a patto che lo si dica e che non ci si conosca poi così bene; conoscersi di vista, infatti, viene accettato di buon grado. In passato anche altre coppie nate ad Uomini e Donne avevano dichiarato di conoscersi già fuori gli studio. E’ il caso ad esempio di Fabio Colloricchio che conosceva già la sua corteggiatrice Nicole Mazzocato. Tra l’altro il ragazzo ci aveva anche provato ma aveva ricevuto un rifiuto.

Le pesanti accuse arrivate in privato alla blogger Deianira Marzano

Ma questo non sarebbe il caso di Davide e Chiara. Secondo le segnalazioni e i numerosi messaggi ricevuti da Daianira, pare che i due protagonisti di Uomini e Donne si conoscessero fin troppo bene, e anzi c’è chi si spinge oltre affermando che i due siano d’accordo. Chi scrive a Deianira (tra le sue storie Instagram, la blogger ha pubblicato i tanti messaggi ricevuti in privato) afferma di farlo perché Beatrice non si merita di essere presa in giro. Ma allora, ci chiediamo, come mai Davide ancora non sceglie e anzi si dichiara molto lontano dalla scelta? Forse per restare più a lungo a Uomini e Donne, magari d’accordo con Chiara?

Sarà davvero così? Alcuni indizi ci sono, Davide fin da subito ha fatto sempre capire la sua preferenza per Chiara e l’ha spesso spronata ad avere atteggiamenti più reali e sinceri, cosa che la ragazza non sempre riesce a fare. Molti indizi inoltre fanno pensare che sarà proprio lei la scelta nonostante il percorso di Beatrice sia stato più lungo. Insomma Tutto può essere, ma ovviamente finché non escono delle prove o quanto meno degli indizi concreti della conoscenza tra i due ragazzi, quelle del web restano delle semplici segnalazioni senza nessun fondamento. Tra l’altro chi ha delle prove può rivolgersi per delle segnalazioni anche alla redazione di Uomini e Donne, che valuta poi se è il caso di indagare. E voi Che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.