segni-zodiacali-al-top,-ecco-quali-faranno-tantissime-conquiste-questa-estate.-“saranno-scintille”

Sono cinque i segni zodiacali più attraenti in assoluto. Chi ha avuto la fortuna di essere nato sotto la giusta stella, non deve sforzarsi molto per piacere agli altri. Ci sono persone che nascono con un particolare carisma, con un modo di fare coinvolgente ed attraente e che si ritrovano a essere circondati da tante persone. Non c’entra nulla l’abito che indossano o il lavoro che svolgono, queste persone risultano essere delle calamite per molte altre. E’ stata stilata una classifica che adesso vi presenteremo a partire dal basso verso l’alto. Vediamo se ne avete conosciuto qualcuno.

Al quinto posto, come segno zodiacale più attraente, si è classificato il cancro. Governato dalla Luna, il Cancro — appartenente ai segni d’acqua — è il segno cardinale che dà avvio all’estate. A caratterizzare i nati in tale segno è l’attaccamento alla propria casa e famiglia, nonché la protezione della memoria e il romanticismo: diffusi sono inoltre la fedeltà nella sfera amorosa, l’animo introverso e la tendenza ad alternare stati di umore differenti (lunaticità). Ma non solo, le persone del Cancro sono incredibilmente affascinanti e hanno spesso una voce calda e avvolgente, combinata a uno sguardo magnetico e molto potente.

Al quarto posto, tra i segni zodiacali più affascinanti troviamo i Pesci. I Pesci sono un segno mobile d’acqua, governato da due pianeti, Nettuno e Giove. Le persone nate in Pesci sono considerate fantasiose, geniali, sensibili e sognatrici, spesso portate per l’amore e il romanticismo. Sono caratterizzate anche da una forte empatia che permette loro di entrare in contatto con gli stati d’animo altrui e comprenderli. la loro forza attrattiva è tutta nella loro energia positiva che trasmettono alle altre persone, che induce anche la voglia di prendersi cura di loro.

Al terzo posto troviamo il Leone, un segno fisso di fuoco, governato dal Sole. Secondo la tradizione popolare, le persone nate in questo segno si distinguono per generosità e tenacia. A caratterizzarle sono anche lo spiccato orgoglio e le doti in fatto di amore, oltre alla fiducia in se stesse. I nati sotto questo segno sono carismatici e seducenti. Spesso ottengono ruoli di prestigio proprio grazie alla loro capacità di sedurre e convincere gli altri. Attraggono chiunque si trovi sul loro cammino e amano attorniarsi di chi fomenta la loro autostima.

Al secondo posto tra i segni zodiacali più affascinanti troviamo il Capricorno, un segno cardinale di terra, governato da Saturno. Le persone nate sotto tale segno hanno notevole tenacia e ambizione, grazie alle quali possono raggiungere i propri traguardi con successo. Prudenza, pazienza, riflessione e autocontrollo appartengono anch’esse al Capricorno. Gli appartenenti a questo segno mostrano inoltre una certa introversione e riservatezza e sono connotati da un pessimismo e da una chiusura spesso evidenti, che li portano a essere spesso freddi e diffidenti verso il prossimo. Ma sono anche estremamente ammalianti e sanno usare bene le parole e il linguaggio del corpo.

A vincere la medagli d’oro tra i segni zodiacali più affascinanti c’è il Sagittario, un segno mobile di fuoco governato da Giove. Le persone nate sotto questo segno hanno grande energia positiva e risultano entusiaste, leali e intelligenti; l’espansività e l’altruismo sono altre caratteristiche facilmente notabili, come lo spirito d’avventura e la propensione all’esplorazione e alla scoperta attraverso i viaggi. Tale energia non ha però a che fare con la gioia: il Sagittario è un segno che alterna spesso il suo umore e l’energia che mostra può essere solo apparente; fa inoltre spesso uso dell’ironia, soprattutto in situazioni drammatiche, per nascondere i suoi malesseri e a differenza degli altri segni di fuoco può presentare un carattere remissivo e solitario. Le persone appartenenti a questo segno sono davvero magnetiche. Come calamite sapranno attirarvi e stregarvi fino a fare di voi ciò che vogliono. É impossibile sfuggire a un Sagittario se vi ha scelto. Chi appartiene a questo segno dice cose interessanti, propone idee invitanti e sa essere il più sensuale e attraente dello Zodiaco.

