segni-zodiacali,-ecco-quali-tradiranno-questa-estate,-state-attenti-se-siete-fidanzati-con-uno-di-loro

Se nella vita siete molto gelosi allora sarà meglio fidanzarvi con una persona nata sotto uno di questi cinque segni zodiacali. Al quinto posto tra i segni più fedeli troviamo i Pesci. I Pesci sono un segno mobile d’acqua, governato da due pianeti, Nettuno e Giove. Le persone nate in Pesci sono considerate fantasiose, geniali, sensibili e sognatrici, spesso portate per l’amore e il romanticismo. Sono caratterizzate anche da una forte empatia che permette loro di entrare in contatto con gli stati d’animo altrui e comprenderli. Per loro la fedeltà è un fattore imprescindibile in un rapporto d’amore.

Al quarto posto tra i segni zodiacali più fedeli troviamo il Cancro. Governato dalla Luna, il Cancro — appartenente ai segni d’acqua — è il segno cardinale che dà avvio all’estate. A caratterizzare i nati in tale segno è l’attaccamento alla propria casa e famiglia, nonché la protezione della memoria e il romanticismo: diffusi sono inoltre la fedeltà nella sfera amorosa, l’animo introverso e la tendenza ad alternare stati di umore differenti (lunaticità, collegato all’astro protettore del segno). Con i nati sotto questo segno potete dormire sogni tranquilli.

La medaglia di bronzo come segno zodiacale più fedele va all’Acquario. La persona nel segno dell’Aquario è estrosa, originale ed empatica, vista la dominanza uraniana è difficile da definire e ingabbiare all’interno di schemi e concetti precostituiti, di norma insofferente alle regole e alla società. È alla costante ricerca di un suo modo per esprimersi in ferma opposizione agli altri. L’Aquario ha come impulso primario il desiderio di libertà e di auto-determinazione, non vuole essere ingabbiato, allo stesso modo non desidera ingabbiare gli altri. Quando si innamora follemente da tutto se stesso senza risparmiarsi. Non tradisce e non perdonerebbe mai un tradimento.

Al secondo posto dei segni zodiacali più fedeli si classifica il Leone, un segno fisso di fuoco, governato dal Sole. Secondo la tradizione popolare, le persone nate in questo segno si distinguono per generosità e tenacia. A caratterizzarle sono anche lo spiccato orgoglio e le doti in fatto di amore, oltre alla fiducia in se stesse. I nati sotto questo segno sono carismatici e seducenti. Spesso ottengono ruoli di prestigio proprio grazie alla loro capacità di sedurre e convincere gli altri. Quando innamorato mette da parte tutta la sua superficialità, dedicandosi completamente all’altra persona.

Il primo premio come segno zodiacale più fedele è vinto dal Toro, è un segno fisso di terra, governato da Venere e correlato alle energie femminili della creazione e della fertilità. Le persone appartenenti a questo segno si riconoscono per la tenacia, la caparbietà, la lealtà, la pazienza e la propensione a riflettere prima di agire. Altre qualità riscontrabili sono la sensualità, il buon gusto estetico e l'attaccamento agli aspetti materiali dell'esistenza. Un Toro è affidabile, leale, serio e si impegna molto seriamente. E' impossibile che tradisca perché è estremamente fedele.

