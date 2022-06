segni-zodiacali,-le-coppie-che-vivranno-una-estate-magica:-queste-3-faranno-scintille

L’estate porta nuovi amori ma le coppie vincenti saranno quelle formate tra quelle appartenenti a determinati segni zodiacali. Se durante l’inverno tendiamo a chiuderci in casa e uscire poco, è con il sole che esce fuori la voglia di godersi la vita, fare vita social e creare nuove amicizie. Ovviamente, i mesi più caldi sono anche quelli che sanciscono la nascita di nuovi amori. Tra uno spritz in spiaggia e una serata sul lungomare, è facile incontrare quella che potrebbe diventare la compagna della vostra vita. I nati sotto le stelle giuste hanno delle ottime speranze: ecco chi sono.

Al terzo posto della classifica delle coppie di segni zodiacali migliori c’è quella Acquario Leone. La persona nel segno dell’Aquario è estrosa, originale ed empatica, di norma insofferente alle regole e alla società. È alla costante ricerca di un suo modo per esprimersi in ferma opposizione agli altri. Quando si innamora follemente da tutto se stesso senza risparmiarsi. I Leone sono orgogliosi e dotati in campo amoroso e hanno molta fiducia in se stessi. Il Leone saprà controllare gli sbalzi d’umore dell’acquario, mentre l’acquario soddisferà il desiderio ti attenzioni del Leone.

Al secondo posto tra le coppie di segni zodiacali vincenti troviamo quella formata da Cancro e Pesci. A caratterizzare i nati nel Canceo è l’attaccamento alla propria casa e famiglia, nonché la protezione della memoria e il romanticismo: diffusi sono inoltre la fedeltà nella sfera amorosa, l’animo introverso e la tendenza ad alternare stati di umore differenti. Le persone nate in Pesci sono considerate fantasiose, geniali, sensibili e sognatrici, spesso portate per l’amore e il romanticismo. L’incontro tra i due sarà determinante e potrebbe portare anche alle nozze. Il Pesci uscirà dalla sua solitudine senza paura e il Cancro smetterà di pensare solo al lavoro.

Al primo posto, tra le coppie di segni zodiacali che faranno strike durante l’estate, c’è quella formata da Ariete e Capricorno. Le persone nate sotto il Capricorno hanno notevole tenacia e ambizione. Mostrano inoltre una certa introversione e riservatezza e sono connotati da un pessimismo e da una chiusura spesso evidenti, che li portano a essere spesso freddi e diffidenti verso il prossimo. Gli Arieti sono energici, coraggiosi e intraprendenti, inclini alla competizione. L’incontro tra i due segnerà un amore folle e immediato. Insieme si stringeranno per essere complici, amici, amanti e compagni di vita.

