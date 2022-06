segni-zodiacali,-loro-cinque-non-sono-amici-sinceri,-guardatevi-le-spalle

L’amicizia è un legame importantissimo ma non tutti i segni zodiacali ne sono consapevoli. Ce ne sono alcuni che potrebbero pugnalarvi alle spalle all’improvviso. Al quinti posto tra i pessimi amici c’è la Bilancia. A caratterizzare i nati in tale segno è la continua ricerca di un equilibrio personale e intrapersonale, nonché l’abilità mediatoria e la sensibilità: comune è inoltre la sofferenza per i conflitti e l’attrazione per il senso estetico e artistico. Tendenzialmente, le persone Bilancia si circondano di pochi amici, ma alla prima occasione ambigua sono pronti a voltarti le spalle e sparire per sempre.

Al quarto posto tra i pessimi amici c’è la Vergine. I tratti principali delle persone nate sotto questo segno sono la razionalità, la metodicità e l’analisi. La loro personalità, spesso, non può prescindere da serietà, rigorosità, organizzazione, ordine, precisione, perfezionismo e attenzione ai dettagli. Possono risultare infatti meticolose, ossessionate e critiche. Si tratta comunque di persone concrete, affidabili con un forte senso del dovere. Anche loro si circondano di pochissime persone e sono tendenzialmente freddi. Potrebbero farvi soffrire molto se non sarete all’altezza delle loro aspettative.

Medaglia di bronzo per i pessimi amici va allo Scorpione. Allo Scorpione sono associate la segretezza, il mistero e anche l’occulto. I nati di questo segno si distinguono per la misteriosità, l’enigmaticità, il fascino e l’emotività nascosta. Sono inoltre persone molto ricettive e vantano capacità intuitive. Altre qualità riscontrabili sono l’istintività, la tenacia, la passionalità e la gelosia. In certe situazioni possono rivelarsi anche ribelli, aggressivi, vendicativi e permalosi. Sono amici molto affettuosi che ti danno l’anima ma spesso cercano un tornaconto personale. Nel caso in cui un amico non serva più, sono pronti a sacrificarlo.

Al secondo posto tra i pessimi amici c’è il Sagittario. Le persone nate sotto questo segno hanno grande energia positiva e risultano entusiaste, leali e intelligenti; l’espansività e l’altruismo sono altre caratteristiche facilmente notabili, come lo spirito d’avventura e la propensione all’esplorazione e alla scoperta attraverso i viaggi. Tale energia non ha però a che fare con la gioia: il Sagittario è un segno che alterna spesso il suo umore e l’energia che mostra può essere solo apparente; fa inoltre spesso uso dell’ironia, soprattutto in situazioni drammatiche, per nascondere i suoi malesseri e a differenza degli altri segni di fuoco può presentare un carattere remissivo e solitario. Il Sagittario spesso non ha tempo per gli amici perché é concentrato su altro, perciò potrebbe farvi buca risultando inaffidabile.

Il re dei pessimi amici è il Pesci. Le persone nate in Pesci sono considerate fantasiose, geniali, sensibili e sognatrici, spesso portate per l’amore e il romanticismo. Sono caratterizzate anche da una forte empatia che permette loro di entrare in contatto con gli stati d’animo altrui e comprenderli. Per loro la fedeltà è un fattore imprescindibile in un rapporto d’amore. I nati sotto questo segno non cercano amici, non si fanno sentire e se avete bisogno di aiuto ci rifletteranno prima di correre. Se traditi, vi rendono pan per focaccia e faranno di tutto per farvi terra bruciata intorno.

