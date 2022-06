Segni zodiacali più fedeli: Se stai con uno di questi 5 puoi stare tranquillo questa estate

Con questi 5 segni zodiacali fedeli potrete dormire sonni tranquilli. Vediamo insieme la classifica di quelli che ci faranno stare in una botte di ferro. La fedeltà é il presupposto fondamentale per qualsiasi tipo di rapporto. Nelle relazioni d’amore quando uno dei due si lascia tentare da una scappatella, spesso può compromettere il futuro del rapporto. Non è sufficiente amarsi quindi, ma prendersi cura l’uno dell’altro e rispettarsi a 360 gradi. E cosa accade quando si scopre un tradimento?

Il rapporto di fiducia viene minato a tal punto da rendere impossibile la convivenza. Alcuni vivono un vero e proprio inferno e la rottura è inevitabile. Nello Zodiaco cu sono segni più fedeli di altri, che nel loro DNA hanno l’impossibilità di tradire. Come se fosse un codice d’onore, per questi 5 è inaccettabile il tradimento e dunque non farebbero mai a un altro, ciò che essi stessi non perdonerebbero mai! Scopriamo insieme quali sono.

La classifica dei 5 segni zodiacali fedeli

I PESCI sono al quinto posto della classifica dei segni zodiacali più fedeli. I nati sotto questo segno infatti credono molto nel rapporto di coppia e sono persone estremamente sensibili. Per loro la fedeltà è un fattore imprescindibile in un rapporto d’amore.

Al quarto posto della classifica dei segni più fedeli troviamo il CANCRO. Le persone appartenenti a questo segno sono molto rispettose degli altri e non si perdono in sciocchezze, scappatelle o flirt. É difficile che un cancro non prenda sul serio i sentimenti che lui stesso prova.

La medaglia di bronzo invece se la conquista l’ACQUARIO. Premettendo che l’acquario si deve innamorare follemente e perdutamente del proprio partner, concede a lui tutto sé stesso senza risparmiarsi. Per l’acquario la fedeltà è una cosa rara, non perdonerebbe mai un tradimento e si pone in maniera molto seria all’interno della coppia.

Il nastro d’argento nella classifica dei segni zodiacali più fedeli se lo conquista il LEONE. Anche per lui vale lo stesso discorso dell’Acquario, il leone innamorato è uno dei segni più fedeli in assoluto, perché mette da parte tutta la sua superficialità, dedicandosi completamente all’altra persona.

Il re dei segni più fedeli è sicuramente il TORO. I nati sotto questo segno sono persone che credono nell'amore e sono disposte a impegnarsi molto seriamente. Un toro è affidabile, leale, serio e molto sereno nel proprio rapporto di coppia. È praticamente impossibile che un toro tradisca, perché nel suo DNA c'è la fedeltà.

