segni-zodiacali,-questi-5-ritorneranno-con-il-proprio-ex-questa-estate

Quando una storia finisce è sempre molto difficile, soprattutto se si è stati lasciati o traditi. Cinque segni zodiacali, in particolare, non dimenticano mai il/la proprio ex. O perché meditano vendetta, o perché ne sono ancora innamorati e, quindi, non riescono a dimenticare. Ricucire la ferita talvolta può essere una vera e proprio impresa titanica tanto da non riuscire ad instaurare una nuova relazione o, se si riesce, il nuovo partner è costretto a subire delle conseguenze.

Se in voi vi si accende una lampadina che vi fa pensare che che lui o lei pensi ancora all’ ex partener, è necessario indagare. Fate attenzione al cellulare, al suo atteggiamento un po’ tra le nuvole, ai vari like o segui sui social. Essere gelosi del passato è normale e naturale, siamo tutti essere umani, ognuno con dei sentimenti diversi dall’altro. Alcuni segni zodiacali, addirittura, non riescono ad andare avanti poiché gelosi del fatto che il/la proprio/a ex abbia instaurato una nuova relazione.

Ovviamente tale situazione può causare delle complicazioni sia in nuovo rapporto instauratosi sia nella vita di colui che non riesci a dimenticare il passato senza guardare mai al futuro. Ecco quali sono i cinque segni zodiacali che non riescono a dimenticare i loro ex. Al quinto posto della classifica ci sono i Pesci. Si tratta di persone molto sensibili per cui sono in trappolati nel passato e alle persone cui si sono legati desiderando di averli sempre nella loro vita.

Al quarto posto ci sono i Cancro. Sono persone molto nostalgiche per cui hanno una grande difficoltà a lasciarsi alle spalle le storie, anche quelle finite malissimo. Dunque, pensano ai loro ex con rimpianto e rimorso. Sul podio, al terzo posto, ci sono i Gemelli. Rientrano tra i segni zodiacali molto riflessivi per cui prima di chiudere definitivamente la storia d’amore ci pensano molto e possono arrivare a decidere di rivedere il proprio ex per un dialogo più pacifico.

Al secondo posto del podio ci sono gli Scorpione, persone molte curiose che vorrebbero restare sempre aggiornati sulla vita del proprio ex. Dunque, molto spesso potrebbero controllargli i social e comunicare attraverso like o reazioni. Perciò, se siete un partner di questo segno zodiacale, controllate il cellulare. La medaglia, invece, la vincono i Capricorno, segni zodiacali molto determinati. Loro potrebbero pensare al proprio ex meditandogli contro la vendetta, anche se è trascorso molto tempo. Risulterebbe, dunque, molto difficile conviverci poiché il loro pensiero potrebbe essere sempre rivolto a come fargliela pagare.

