segni-zodiacali-traditori,-questi-5-segni-vi-metteranno-le-corna-in-estate:-se-stai-con-uno-di-loro,-fai-attenzione

Alcuni segni zodiacali potrebbero macchiarsi di tradimento proprio a luglio. Vediamo insieme chi sono questi cinque infedeli dello Zodiaco. Scoprire un tradimento può mettere la parola fine a una relazione. Molte persone infatti non riescono a perdonare un simile affronto. Il tradimento in una coppia è un momento di grave crisi, potrebbe trattarsi di una scappatella ma anche di qualcosa di più importante.

Se siete in coppia e sentite che qualcosa non va, forse potrebbe esserci addirittura qualche campanello d’allarme che state sottovalutando nel vostro partner. Se invece siete proprio voi a essere insicuri della vostra relazione e trascurati dal vostro partner, potreste a luglio essere naturalmente indotti a guardarvi in giro. Considerato che il dialogo e il confronto sarebbero sempre la cosa migliore da fare, anziché mettere le famigerate corna, per molte persone é intollerabile un gesto del genere. Vediamo insieme quali sono i 5 segni zodiacali che potrebbero tradire a luglio.

La lista nera dei 5 segni che vi tradiranno nel mese di luglio

Nella lista nera dei traditori di luglio troviamo il CANCRO. Le persone appartenenti a questo segno zodiacale cominceranno a guardarsi davvero intorno, perché insoddisfatti della propria relazione. Il Cancro farà fatica ad avere un dialogo con il partner e preferirà cadere in tentazione. Poi ci sono i PESCI che decideranno di spingersi oltre con un’amicizia appena conosciuta. Se siete i partner di un Pesci, attenzione dunque alle persone entrate da poco nella loro vita.

Un altro segno che vi tradirà a luglio è il SAGITTARIO. Per loro il discorso è molto diverso, perché potrebbe trattarsi di una persona già presente da temo nella loro vita, che inizieranno a guardare semplicemente con occhi diversi. L’estate sarà galeotta anche per i GEMELLI. Le persone che appartengono a questo segno si chiuderanno in sé stesse a causa dei problemi di coppia e decideranno di piangere sulla spalla di qualcun altro. Peccato che dalle lacrime si passerà ai baci.

Luglio sarà il mese della tentazione anche per i BILANCIA. I nati sotto questo segno tradiranno per noia, spesso e impunemente. Probabilmente saranno così bravi da non farsi scoprire e ma alcuni indizi potrebbero essere nei loro cellulari. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

L’articolo Segni zodiacali traditori, Questi 5 segni vi metteranno le corna in Estate: Se stai con uno di loro, fai attenzione proviene da Più Donna – Notizie di Attualità, Gossip, Spettacolo e Tv.