Segui il match in tempo reale: a Lubiana gli azzurrini di Nicolato si giocano Bruno Rolandi

16′ pts – Dopo un minuto di recupero finisce il primo tempo supplementare.

15′ pts – LEAO GRAZIA L’ITALIA – Jota va via benissimo sulla sinistra e mette in mezzo, colpo di testa totalmente fuori misura del milanista.

12′ pts – Grande chance potenziale per l’Italia, con Raspadori che si libera ai 25 metri con un fantastico controllo orientato ma non apre con i tempi giusti verso Cutrone.

10′ pts – Ranieri svetta a centro area su un cross di Jota.

8′ pts – CUTRONE VICINO AL GOL – L’attaccante azzurro punta e salta Queiros e incrocia con il destro: Diogo Costa per poco non si fa passare il pallone sotto la mano, riesce a salvarsi il Portogallo.

7′ pts – Partita che sta diventando molto spigolosa.

4′ pts – SOSTITUZIONE PORTOGALLO – Leao per Dany Mota.

3′ pts – Conceiçao va via benissimo sulla destra e mette in mezzo, libera Ranier

1′ pts – ESPULSO LOVATO – Scontro aereo tra il difensore azzurro e Dany Mota, il gomito del centrale è molto largo: secondo giallo ed espulsione.

1′ pts – SOSTITUZIONE ITALIA – Ricci rileva Scamacca.

48′ – Arriva il triplice fischio, si va ai supplementari.

47′ – Pallone che galleggia ai 18 metri, Lovato lo spazza via. Crampi per Ranieri.

45′ – ANCORA GLI AZZURRI IN AVANTI – Italia vicinissima al quarto gol. Frattesi per Raspadori che da sinistra chiede ancora uno sforzo al taglio di Cutrone, il centravanti non riesce a girare a rete.

44′ – IL GOL – Sottil va via benissimo a sinistra, salta due avversari e mette in mezzo un pallone sul quale è strepitoso il tocco di Cutrone in anticipo sul primo palo.

43′ – CUTRONE!!!! PORTOGALLO-ITALIA 3-3!!!!

42′ – Cross di Zappa dalla trequarti che attraversa tutta l’area di rigore, raccoglie Sottil che con il destro non spaventa il portiere.

41′ – SOSTITUZIONI PORTOGALLO – Fuori Fabio Vieira e Bragança, dentro Conceiçao e Barò.

40′ – AMMONITO LOVATO – Entrata molto dura del difensore del Verona su Dany Mota, giallo giusto.

39′ – JOTA SFIORA IL 4-2 – Conclusione violenta dell’attaccante, Carnesecchi non si fida e alza in corner.

38′ – Dany Mota cerca di incrociare il destro, lo mura Ranieri.

37′ – Portogallo che in questa fase sta tenendo molto il pallone.

35′ – SOSTITUZIONI ITALIA – Dentro Cutrone e Sottil, fuori Sala e Rovella. Nicolato prova ad andare all’assalto.

35′ – Cross pericoloso di Vitinha da sinistra, Dany Mota non arriva all’impatto in tuffo di testa.

34′ – Rovella perde un brutto pallone ai 30 metri, per fortuna dell’Italia il Portogallo decide di non affondare.

32′ – Carnesecchi esce fino ai 20 metri per anticipare di testa Dany Mota.

30′ – SOSTITUZIONI ITALIA – Maggiore e Zappa per Pobega e Bellanova.

29′ – SOSTITUZIONE PORTOGALLO – Jota rileva Gedson Fernandes.

28′ – Cross di Sala che pesca Scamacca, conclusione respinta ma inutile: tutto fermo per fuorigioco.

26′ – VITINHA CI PROVA – Destro potente dal limite, pallone alto.

23′ – SOSTITUZIONE PORTOGALLO – Florentino rileva Ramos.

23′ – RANIERI SALVA L’ITALIA – Ennesimo pericolo corso sugli sviluppi di una palla inattiva: uscita fin troppo avventurosa di Carnesecchi dopo una conclusione di Queiros murata, Dany Mota di testa scavalca il portiere, Ranieri sulla linea evita la tripletta del centravanti del Monza.

22′ – Bel cross di Fabio Vieira da sinistra, Ranieri riesce a rifugiarsi in corner anticipando Dany Mota.

21′ – Rovella interrompe una pericolosa ripartenza del Portogallo.

20′ – Raspadori cerca invano Scamacca: chiude tutto Queiros.

17′ – AMMONITO SALA – L’esterno viene sanzionato per una trattenuta ai danni di Dalot.

16′ – IL GOL – Raspadori lavora benissimo il pallone ai 20 metri e pesca Frattesi, cross rasoterra da destra sul quale Scamacca non può sbagliare da due passi.

15′ – SCAMACCA!!!! PORTOGALLO-ITALIA 3-2!!!!

14′ – IL GOL – Queiros anticipa di testa Lovato, Ramos è il più lesto di tutti ad andare sul pallone e a battere Carnesecchi con un delicatissimo tocco di prima intenzione.

13′ – RAMOS!!!! PORTOGALLO-ITALIA 3-1!!!!

11′ – AMMONITO POBEGA – Il centrocampista va in scivolata da dietro su Fabio Vieira, un pizzico di palla e parecchia gamba: il giallo ci sta. Era diffidato, salterà l’eventuale semifinale.

9′ – FRATTESI SFIORA IL PAREGGIO – Bellissimo cross di Sala da sinistra per l’ingresso in area di Frattesi che colpisce molto forte di testa: Diogo Costa riesce a trovare il riflesso per salvare la propria porta.

5′ – Bella giocata corale del Portogallo a liberare la sovrapposizione a sinistra di Tavarez, lo ferma Bellanova.

3′ – Rovella prova a calciare lungo per Frattesi, lancio troppo lento per pescare l’inserimento del centrocampista.

1′ – Si riparte, nessun cambio dopo l’intervallo.

Finisce un primo tempo che si era messo malissimo ma che si è chiuso con una zampata di speranza: l’Italia proverà a ultimare la rimonta nella ripresa.

45′ – IL GOL – Ancora un corner decisivo: Frattesi di testa prolunga per Pobega che sul secondo palo controlla faticosamente e insacca di sinistro da due passi.

45′ – POBEGA!!!! PORTOGALLO-ITALIA 2-1!!!!

44′ – Bello, e inutile, destro a giro di Rovella a gioco abbondantemente fermo per un fallo precedente: il centrocampista aveva trovato l’incrocio dei pali.

43′ – L’azione prosegue con l’Italia che cerca il jolly dal limite dell’area: troppo schiacciata la conclusione di Scamacca.

42′ – Bellanova va al cross da destra ma la difesa lusitana è ben disposta e libera la minaccia.

40′ – BELLANOVA SPRECA – Chance enorme per gli azzurri, con Frattesi che dal fondo serve il rimorchio di Bellanova: destro alle stelle dal vertice dell’area piccola.

37′ – Pallone invitante per Frattesi che in area di rigore manca l’impatto in estensione.

31′ – IL GOL – Altro corner fatale agli azzurri. Pallone diretto sul palo lontano, Bragança di testa rimette in area piccola: Dany Mota anticipa Bellanova con la punta del piede destro e di sinistro calcia in maniera potentissima sotto la traversa.

31′ – DANY MOTA!!!! PORTOGALLO-ITALIA 2-0!!!

30′ – Queiroz calcia al volo sugli sviluppi di un angolo. Lovato lo mura in corner.

29′ – Su un traversone da destra, Bellanova anticipa in maniera decisiva Dany Mota.

25′ – Cross velenosissimo di Bellanova da destra, anticipato Raspadori.

24′ – ITALIA PERICOLOSA – Botta violentissima di Pobega da fuori area, pallone di pochissimo a lato.

20′ – Bella azione azzurra con Lovato per Scamacca che va di prima intenzione verso Raspadori, traccia letta dalla difesa lusitana.

16′ – Angolo a liberare Gedson Fernandes, destro deviato nuovamente in corner.

15′ – Ancora Portogallo pericoloso con un tiro-cross di Dalot: Carnesecchi smanaccia in angolo.

12′ – Raspadori scarica per Pobega, Bragança lo anticipa ai 16 metri. L’azione prosegue con un cross che Bellanova non riesce a indirizzare verso la porta.

11′ – Ancora Frattesi in verticale per Scamacca, chiude tutto la difesa lusitana.

9′ – Bel filtrante di Pobega, pallone troppo lungo per Frattesi.

7′ – IL GOL – Angolo Portogallo da destra, pallone che balla in area di rigore azzurra dopo una deviazione di Pobega, fantastica rovesciata dell’attaccante del Monza sulla quale non può nulla Carnesecchi.

6′ – DANY MOTA!!!! PORTOGALLO-ITALIA 1-0!!!!

6′ – CARNESECCHI REATTIVO – Destro a giro di Vitinha dal limite, alza in angolo il portiere azzurro.

4′ – Discesa di Raspadori sulla sinistra dopo una bella riconquista azzurra, l’attaccante perde l’attimo per il tiro.

1′ – Si comincia!

CHE PORTOGALLO-ITALIA SARA’ – L’Italia vuole un pass per la semifinale dell’Europeo Under 21, dall’altra parte c’è il Portogallo, per una sfida che rappresenta un grande classico della storia del calcio giovanile continentale. A Lubiana, Nicolato si affida al solito 3-5-2 molto compatto, con Raspadori e Scamacca lì davanti e le incursioni di due mezze ali molto brave nell’inserimento come Frattesi e Pobega.

Le formazioni

Portogallo (4-3-1-2): Costa; Dalot, Queiros, Leite, Tavarez; Fernandes, Bragança, Vitinha; Vieira; Ramos, Dany Mota.

Italia (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Rovella, Pobega, Sala; Raspadori, Scamacca.