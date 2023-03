Segunda-dama do Brasil, Lu Alckmin faz romaria e visita Santuário Nacional de Aparecida

Devota de Nossa Senhora Aparecida, Lu Alckmin fez peregrinação pela Rota da Luz pela oitava vez. Segunda-dana do Brasil visitou o Santuário Nacional nesta manhã (30)

Santuário Nacional/ Ana Laura

Segunda-dama do Brasil, Lu Alckmin visitou nesta quinta-feira (30) o Santuário Nacional de Aparecida. Essa é a oitava vez que ela faz a peregrinação pela Rota da Luz, percurso criado em alternativa à Rodovia Presidente Dutra, usada por milhares de fiéis em romarias até a Basílica.

Foram cerca de 28 quilômetros percorridos de Pindamonhangaba, interior do estado, até chegar à Aparecida (SP). A esposa do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) fez a caminhada acompanhada da filha, Sophia Alckmin, e de um grupo de mais de 30 romeiros.

Lu chegou ao Santuário por volta das 10h, acompanhou uma missa e visitou a imagem de Nossa Senhora Aparecida.

A Rota da Luz, usada pela segunda-dama, foi inaugurada em 2016 e liga o município de Mogi das Cruzes ao Santuário Nacional passando pelas cidades de Guararema, Santa Branca, Paraibuna, Redenção da Serra, Taubaté, Pindamonhangaba e Roseira, totalizando um percurso de 201 km.

Vito Califano