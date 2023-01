Segunda fase de matrículas para a rede estadual de Sergipe é iniciada

Alunos egressos da rede que desejam mudar internamente entre as 320 escolas. Sala de Aula em Sergipe

Foi iniciada, nesta segunda-feira (30), a segunda fase da matrícula nas escolas da rede pública estadual de Sergipe.

Desta vez, para os alunos egressos da rede que desejam mudar internamente entre as 320 escolas.

De acordo com a Secretaria de Estado da Educação, o portal de matrícula está acessível para os alunos verificarem as escolas, as vagas e os turnos. A terceira fase será de 06 a 10 de fevereiro, para alunos que querem ingressar na rede estadual.

Uma equipe da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, para esclarecer eventuais dúvidas por meio do telefone 0800-285-5321.

