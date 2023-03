Segunda fase do Hospital do Vicentino é entregue à população

Unidade foi entregue nesta terça-feira (7) e terá 18 leitos de UTI, 20 leitos de enfermaria, cinco de recuperação anestésica, aparelho para videolaparoscopia e quatro salas cirúrgicas. Prefeitura de São Vicente entrega segunda fase dos Hospital do Vicentino

Vanessa Rodrigues

A segunda fase do Hospital do Vicentino, localizado na Linha Vermelha, foi entregue nesta terça-feira (7), em São Vicente, no litoral de São Paulo. A unidade de saúde conta com 105 leitos, foi construída em uma área de 1.241,49 metros quadrados e é anexa ao prédio do complexo de saúde, que teve a primeira fase entregue em junho do 2022.

O espaço disponibiliza quatro salas de cirurgia, cinco leitos de recuperação anestésica, 20 leitos de enfermaria cirúrgica e mais 18 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O equipamento conta também com aparelho de videolaparoscopia, para realização de cirurgias. Os primeiros procedimentos estão marcados para essa quarta-feira (8).

Entre os serviços oferecidos aos moradores estão: cirurgia geral, intervenções ginecológicas, de trauma, eletivas de especialidades, além de cirurgias de urgência, como a de otorrino e a cirurgia pediátrica.

Ainda de acordo com a administração municipal, mais de 200 profissionais vão atuar na unidade, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, psicólogos, assistentes sociais, auxiliares de limpeza, técnicos de manutenção e auxiliares administrativos.

Leitos de internação entregues no Hospital do Vicentino

Vanessa Rodrigues

A diretora técnica da unidade, Mirella Fukuda, destacou que os procedimentos realizados por videolaparoscopia darão mais agilidade ao paciente. “Tudo fica mais fácil. O procedimento será com menos dor no pós-operatório e retorno às atividades normais com mais agilidade. Com o aparelho, será possível a realização de algumas cirurgias de urgência, como apendicite”, disse ela.

Segundo o prefeito da cidade, Kayo Amado, a entrega do hospital proporcionará mais atendimento e agilidade nos procedimentos. Ainda segundo ele, haverá um aumento de cirurgias eletivas, entre elas, as de vesícula e hérnia, já que os pacientes não precisarão ser encaminhados para as cidades vizinhas.

O Hospital do Vicentino terá ainda a Central de Esterilização de Materiais, que conta com duas autoclaves que vão esterilizar o material para todo o município. O Complexo Hospitalar faz parte do Programa Nova Saúde São Vicente, anunciado em dezembro de 2021.

Sala de procedimentos médicos do Hospital do Vicentino

Vanessa Rodrigues

Primeira fase

A prefeitura entregou a primeira fase do Hospital do Vicentino, no dia 10 de junho de 2022. A nova unidade iniciou imediatamente suas atividades, recebendo gradativamente os pacientes internados nas alas de pediatria, clínica médica feminina e masculina, clínica cirúrgica e UTI do Crei. O equipamento foi construído em uma área de mais de três mil metros quadrados.

Foram entregues 67 leitos para internação, sendo 10 leitos de UTI, um leito para estabilização, 12 leitos de clínica cirúrgica, 35 leitos de clínica médica e nove leitos para a pediatria.

O local conta também com enfermarias, centro cirúrgico, UTI, pediatria, exames diagnósticos (tomografia, endoscopia, raio-X, ultrassonografia, ecocardiograma e laboratório), agência transfusional, Central de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), imobilização ortopédica, Núcleo de Regulação, Núcleo de Vigilância Sanitária, Educação Permanente, pré-anestésico, vacina, administração hospitalar e serviço social.

VÍDEO: g1 em 1 minuto Santos

Vito Califano